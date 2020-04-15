В 1-м городке Слуцка сносят аварийные сараи. Фотофакт

В среду, 15 апреля, в 1-м городке Слуцка сносят деревянные сараи, построенные в прошлом веке, которые давно превратились в руины.

КОНТЕКСТ. В январе этого года «Кур'ер» рассказывал, что жители 1-го городка Слуцка, в районе улицы 2-я Западная, 1-го и 2-го Красногвардейских переулков, несколько лет обращались к властям с просьбой очистить заброшенное место, поскольку там образовалась свалка, а остовы строений могут обрушиться и пострадают люди.

После публикации сотрудники РОЧС обследовали постройки и вынесли представление руководству ЖКХ о необходимости снести разрушенные строения. 30 января в 1-м городке прошла встреча представителей власти с жителями улиц. На неё пришли 20 человек. К ним обратился Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству: «Мы собрались, чтобы решить вопрос сноса аварийных сараев, которые могут обвалиться в любую минуту. Безопасность дороже всего. Но это ваша частная собственность, и без вашего разрешения мы не можем ничего сделать. Как скажете, так и сделаем».

Все присутствующие единогласно проголосовали «за», а представители местной власти пообещали очистить и благоустроить территорию.

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