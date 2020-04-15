Как встретить Пасху тем, кто находится на самоизоляции. Топ-4 вопроса, на которые отвечает слуцкий священник

Из-за коронавируса многие, особенно пожилые люди, беспокоясь за своё здоровье и здоровье близких, остаются на самоизоляции. Случчане переживают, что если они не придут в храм на торжественную службу или освятить кулич, то это будет считаться грехом. Как правильно поступить, «Кур'еру» разъяснил Игорь Штепа, протоиерей Слуцко-Солигорской епархии.

1. Для кого допустимо не идти в храм, не будет ли это грехом?

— Отказ от похода в храм в этой ситуации не будет являться грехом. Церковь никого не осуждает, наоборот, приветствует заботу о ближних.

2. Верующие готовятся к празднику, постятся, соблюдают положенные обряды. Могут ли они не святить куличи?

— Кто принесёт куличи — их освятят, кто не принесёт — пожалуйста. Достаточно просто помолиться дома.

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3. Какие меры безопасности предусмотрены в храме?

— Пасхальная служба будет сокращена, и значительная часть её будет проходить на воздухе, возле храма.

4. Как рекомендуете провести этот день тем, кто находится дома на самоизоляции?

— Всем находящимся на самоизоляции советуем не грустить, а радоваться светлому празднику Пасхи. Можно посмотреть трансляцию Пасхальной службы из Москвы, из Минска. Думаю, что в интернете также будет достаточно ресурсов с онлайн-трансляцией.

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