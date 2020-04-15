«Жизнь модели напоминает армейскую». Как пенсионерка из Слуцка училась в столичной школе моделинга

Пенсия — не повод останавливаться в личностном развитии и самосовершенствовании. Так считает 56-летняя Наталья Бартошик, жительница деревни под Слуцком. Она рассказала «Кур'еру», как изменила свою жизнь, записавшись в школу моделинга, потому что сидение на диване и огород — не её стиль.

«Пополнив ряды молодых пенсионеров, задумалась над перспективами. Сад-огород, дети, внуки, чтение книг дома на диване — неинтересный сценарий «золотого возраста». Ждать, что кто-то поможет мне реализоваться в возрасте 50+, — напрасная мечта, — рассказывает Наталья. — Пенсионеров общество стремится отправить на обочину жизни, поэтому нужно создавать свою модель. Поискала, есть ли что-то в Слуцке для личностного роста и развития для женщин моего возраста, но ничего не нашла.

Знакомая из Минска рассказала о занятиях в Центре активного долголетия. Меня заинтересовал курс моделинга. Обучение там платное, но все расходы оплатил сын, сделал такой подарок. Хотя я из глубинки, но особенно не волновалась в столичном обществе — помогли закалка, приобретённая за почти 40 лет работы в школе, и участие в профессиональных конкурсах.

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В группе собралось 11 учениц в возрасте 50+. Занималась я там два месяца, для этого два раза в неделю ездила в Минск.

Держать правильно голову — почти искусство

Мне было всё очень интересно. Преподаватель дефиле учила нас правильно стоять, ходить, держать плечи, руки, голову. Я удивилась, что даже красиво стоять на подиуме нужно долго тренироваться: плечи должны быть опущены и развёрнуты, подбородок — параллельно полу. Держать правильно голову — почти искусство: нужно представить, будто кто-то тянет тебя за макушку вверх. Тогда получается правильный взгляд, как будто немножко из-подо лба.

Чтобы тело помнило о прямой осанке, нужно стоять, прижавшись к стене, минимум по 20 минут в день. Пришлось забыть о своей походке и учиться модельному шагу. Он отличается от обычного движением по одной линии, а ноги ступают с носка. Чтобы отточить движения, дома тренировалась каждый день по несколько часов, потому что давали домашние задания. Когда я шла по городу, старалась найти ровную линию и, ориентируясь на неё, вырабатывала правильную походку. По много раз просматривала занятия в студии, записанные на видео. Если что-то не понимала, искала в интернете тренинги по отработке нужных элементов.

Сложно давались повороты, которых очень много: и с правой ноги, и с левой. Только когда отработаешь до автоматизма, выглядит естественно и красиво.

Завершение образа — это руки. В обычной жизни мы чаще всего сжимаем кисти, а на подиуме они должны быть естественно расправлены. Педагог дала мне специальное упражнение, а на занятиях контролировала, чтобы я не сжимала кисти. Это было нелегко, но теперь так я хожу даже просто по улице.

Не стесняйтесь принимать комплименты

Лично мне были полезны занятия по преодолению закрепощённости и комплексов. Нас учила известный в Минске психолог Таша Петрова.

Мы стесняемся принимать хорошие слова в свой адрес. Обычно говорим: «Ну что вы? Я же это так просто». Или что-то в этом роде. Хотя в ответ на комплимент надо говорить: «Спасибо. А ещё у меня…». И называть какое-либо своё достоинство. Например, мне сказали: «Наташа, у вас очень красивые глаза». На автомате отвечаю: «А ещё я умею красиво читать стихи». Умение видеть в себе достоинства развивает уверенность и непринуждённость, формирует осознание своей уникальности и неповторимости.

Возрастной макияж — это естественность

Ирина Гребенчук, профессиональный визажист, показала, как делать возрастной макияж и макияж для фотосессий. Его особенность в том, чтобы с помощью косметики скрыть особенности лица, появляющиеся с годами. Например, излишнее нависание век, брыли на щеках, тёмные круги под глазами. Я научилась использовать консилер, корректор, тональный крем, тени. Применять затемнение или осветление отдельных частей на лице в зависимости от того, что нужно убрать или выделить.

В моей юности ничего подобного не было, набор косметики — минимальный. А теперь в моей косметичке появились новые средства: крем для накладывания основы, карандаш и гель для бровей, скульптор, хайлайтер, кисточки, о существовании которых не подозревала.

Многие дамы в возрасте 50+ стараются ярко выделять глаза, брови, губы. Но для нас работает другое правило: надо соблюдать меру и применять макияж так, чтобы выглядеть как можно естественнее.

Актёрское мастерство — умение чувствовать друг друга

Очень увлекательными для меня были занятия по актёрскому мастерству. Анна Сулима вырабатывала умение чувствовать других людей, выдерживать взгляды, слушать множество звуков одновременно и каждый по отдельности. Это больше походило на игру, но сложную. Например, все становились спиной к ведущей, она выбирала одну из нас так, чтобы не видели остальные. Эта дама направленно обращала голос в сторону кого-то из стоящих спиной, чтобы та повернулась. Это упражнение очень сложное, и я ни разу не угадала, что голос обращён в мою сторону.

Был и такой тренинг. Стоишь с закрытыми глазами. Три или четыре человека дотрагиваются до тебя. А ты должна объяснить, что ощутила от каждого прикосновения. Чьё прикосновение более комфортно, с тем человеком наиболее тёплые отношения.

Для того чтобы выдерживать взгляды, мы по очереди садились на стул перед группой. Продержаться надо было минуту. Многим это упражнение не удавалось. Фотопозирование — очень нелёгкий процесс. Подать себя в правильном ракурсе, выбрать нужную мимику лица, красивые позы…

Чтобы понять, как выгодно себя подать, нужно много сниматься. По моему опыту, именно практика определяет, как нужно держать себя перед объективом. Быстро фотопозировать не научишься. Хорошее фото — работа двоих: мастера и модели.

У начинающей модели нет средств для оплаты фотоснимков в портфолио, поэтому нас учили азам фотошопа.

Занятия по стилю и имиджу провела дизайнер одежды - в её салоне мы учились выбирать платья.

Выпускной

На выпускном, который проходил в галерее современного искусства «Ўгалерэя», наша группа показала два дефиле: «Парижанка» и стиль кэжуал. Каждая участница получила сертификат об окончании курса и подарочный сертификат на обучение на ещё одном курсе в центре. Из трёх предыдущих выпусков была отобрана команда из 9-ти моделей, в которую отобрали и меня. Нашу группу взяли в основной состав студии RealAge в полном составе. Я занималась дефиле ещё два месяца.

Что дали занятия моделингом

Курс моделинга и занятий дефиле дал мне возможность познакомиться с очень интересными людьми, лучшими белорусскими моделями 50+. Все они необычные люди, много работают над своим личностным и профессиональным ростом. От руководителя Центра активного долголетия Елены Демидовой, опытного социального предпринимателя, я получила дельные советы по развитию своего бизнеса.

Я уже могу демонстрировать одежду на подиуме и для фотосессии. Постоянно слежу за осанкой, внешностью. Но для того, чтобы стать профессиональной моделью, нужно непрерывно заниматься и иметь немалые средства. Оплата занятий, поездки обошлись мне в 450 рублей.

Жизнь модели напоминает армейскую. В любой момент нужно собраться и быть на репетиции утром, а вечером — на показе.

Личное развитие в этом направлении я пока поставила на паузу, но в дальнейшем — возможно всё".