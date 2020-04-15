life:) представляет тариф с безлимитными звонками во все сети за 3 рубля

life:) представляет самый выгодный по стоимости и оптимальный по наполнению тариф — Голос 2. Он подойдёт тем, кто любит общаться по телефону и предпочитает не ограничивать себя в этом.

В тариф включены безлимитные звонки в сети всех мобильных операторов Беларуси и безлимитный интернет-трафик на популярные мессенджеры. А также 1 ГБ мобильного трафика, чего вполне достаточно для того, чтобы всегда быть онлайн, просматривать страницы любимых сайтов, читать новости или пользоваться социальными сетями.

С тарифом Голос 2 можно свободно общаться и не думать о стоимости минут, быть постоянно онлайн, ведь Голос 2 — это:

Безлимитные звонки в сети любых операторов Беларуси.

1 ГБ интернет-трафика для того, чтобы всегда быть онлайн. Его достаточно для «Одноклассников», «ВКонтакте» и других популярных ресурсов.

Безлимит на популярные мессенджеры Telegram, WhatsApp, BiP.

Возможность накопить неиспользованный трафик, перенести его и пользоваться им в следующем месяце.

Никакого минуса на счёте, дорогих мегабайт и звонков: life:) автоматически подключает функцию, которая не даёт балансу уйти в минус.

Размер абонентской платы на тарифе Голос 2 составит 3 рубля в первый месяц, далее — 9,9 руб/мес. Присоединиться к оператору или оставить заявку на перенос номера можно онлайн на сайте life.com.by. life:) доставит SIM-карту на дом в любой населённый пункт Беларуси в течение 2-х рабочих дней.

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