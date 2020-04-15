Госканал выпустил новую рекламу про взрывающуюся от коронавируса бабушку. Теперь со словом пи***ц

На телеканале ОНТ начали показывать новую социальную рекламу в главной роли с бабушкой, которая взрывается от коронавируса.

В 37-секундном ролике бабушке звонит по телефону Семёновна и сообщает, что нет гречки, не хватает масок и лимоны подорожали. Главная героиня расстраивается и со словами «Всё, Семёновна, нам всем пи***ц» взрывается. Следом за ней, судя по звуку из телефонной трубки, взрывается и Семёновна.

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После этого диктор сообщает, что паника убивает. Паника — это стресс, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к заболеванию COVID-19. «Наш враг сегодня не только вирус, но и паника. Стресс истощает организм и делает его слабым перед COVID-19. Страх подавляет иммунитет и убивает душу», — сообщает ОНТ.

До этого на ОНТ уже показывали рекламу о взрывающейся бабушке. Тогда авторы хотели предупредить о том, что коронавирус опасен для пожилых людей, и призвать не везти внуков к бабушке.