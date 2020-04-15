До светлого праздника Пасхи осталось всего несколько дней. «Кур'ер» подготовил пошаговый мастер-класс дрожжевого кулича, для которого не нужна опара.



Партнёры проекта: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» и компания Interferm (Слуцкий дрожжевой завод).

Для теста:

мука — 500 г;

творог любой жирности — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

молоко — 100 мл;

вода — 100 мл;

куриное яйцо — 2 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

свежие дрожжи — 25 г;

изюм — 100 г (можно заменить драже «Морские камешки с изюмом»);

ванилин или ванильный сахар.

Для глазури:

сгущённое молоко — 3 ст.л.;

сухое молоко — 3 ст.л.

Для украшения:

сахарная посыпка или цукаты (все необходимые ингредиенты на фото 1).

Приготовление

1. Дрожжи раскрошить, залить тёплой водой, дать немного постоять. Муку просеять.

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2. Дрожжи размешать, чтобы они полностью растворились. Затем добавить несколько ложек муки, щепотку сахара, размешать. По консистенции должно получиться как негустая сметана. Накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на 20 минут. Дрожжи должны активироваться и подняться пенной шапочкой.3. В творог влить молоко и разбить погружным блендером в однородную пастообразную массу. Не пропускайте этот момент. Если нет блендера‚ то можно использовать мелкое сито. Добавить яйца, соль, сахар, растопленное‚ но не горячее сливочное масло и размешать до одно­родной массы.4. К творожной массе добавить дрожжи, ванилин или ваниль­ный сахар по желанию, перемешать.

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5. Затем постепенно подсыпать муку и размешивать. Когда тесто с трудом будет проворачиваться ложкой, оставшуюся муку высыпать на рабочую поверхность, выложить тесто и хорошенько вымесить в течение 10−15 минут. Тесто получается слегка липким.

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6. Изюм помыть, обсушить (если использовать драже, промывать его не нужно), добавить в тесто, хорошо вымесить, чтобы изюм равномерно распределился.

7. Готовое тесто округлить, выложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем или пищевой плёнкой и поставить в тёплое место для подъё­ма.

8. Тесто должно увеличиться вдвое. Обычно на подъём уходит около 2 часов.

9. Подошедшее тесто тщательно обмять, чтобы вышел весь скопившийся воздух. Дальше тесто разделить на кусочки, округлить и разложить по формочкам. Перед этим их смазать маслом и припылить мукой.

10. Важно‚ чтобы верх кусочков был гладким‚ поскольку в этом месте тесто при подъёме может разойтись. Тесто должно заполнить 1/3 или ½ формы. Формочки с тестом поставить в тёплое место для подъёма на 1−1,5 часа. Куличи аккуратно смазать разболтанным яйцом. Затем отправить в разог­ре­­тую до 180 °C духовку.

11. Время выпекания зависит от размера куличей. Маленькие — минут 30, большие — около часа. Готовность проверять деревянной шпажкой.

12. Готовые куличи остудить, покрыть глазурью и украсить посыпкой. Для глазури смешать сгущённое и сухое молоко.

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