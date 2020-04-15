До светлого праздника Пасхи осталось всего несколько дней. «Кур'ер» подготовил пошаговый мастер-класс дрожжевого кулича, для которого не нужна опара.
Партнёры проекта: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» и компания Interferm (Слуцкий дрожжевой завод).
Для теста:
- мука — 500 г;
- творог любой жирности — 150 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- вода — 100 мл;
- куриное яйцо — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- свежие дрожжи — 25 г;
- изюм — 100 г (можно заменить драже «Морские камешки с изюмом»);
- ванилин или ванильный сахар.
Для глазури:
- сгущённое молоко — 3 ст.л.;
- сухое молоко — 3 ст.л.
Для украшения:
- сахарная посыпка или цукаты (все необходимые ингредиенты на фото 1).
Приготовление
1. Дрожжи раскрошить, залить тёплой водой, дать немного постоять. Муку просеять.
5. Затем постепенно подсыпать муку и размешивать. Когда тесто с трудом будет проворачиваться ложкой, оставшуюся муку высыпать на рабочую поверхность, выложить тесто и хорошенько вымесить в течение 10−15 минут. Тесто получается слегка липким.
7. Готовое тесто округлить, выложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем или пищевой плёнкой и поставить в тёплое место для подъёма.
8. Тесто должно увеличиться вдвое. Обычно на подъём уходит около 2 часов.
9. Подошедшее тесто тщательно обмять, чтобы вышел весь скопившийся воздух. Дальше тесто разделить на кусочки, округлить и разложить по формочкам. Перед этим их смазать маслом и припылить мукой.
10. Важно‚ чтобы верх кусочков был гладким‚ поскольку в этом месте тесто при подъёме может разойтись. Тесто должно заполнить 1/3 или ½ формы. Формочки с тестом поставить в тёплое место для подъёма на 1−1,5 часа. Куличи аккуратно смазать разболтанным яйцом. Затем отправить в разогретую до 180 °C духовку.
11. Время выпекания зависит от размера куличей. Маленькие — минут 30, большие — около часа. Готовность проверять деревянной шпажкой.
12. Готовые куличи остудить, покрыть глазурью и украсить посыпкой. Для глазури смешать сгущённое и сухое молоко.
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