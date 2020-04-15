Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецептм
Фотографии: Ольга Паздерина

До светлого праздника Пасхи осталось всего несколько дней. «Кур'ер» подготовил пошаговый мастер-класс дрожжевого кулича, для которого не нужна опара.


Партнёры проекта: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» и компания Interferm (Слуцкий дрожжевой завод).

Для теста:

  • мука — 500 г;
  • творог любой жирности — 150 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • вода — 100 мл;
  • куриное яйцо — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • свежие дрожжи — 25 г;
  • изюм — 100 г (можно заменить драже «Морские камешки с изюмом»);
  • ванилин или ванильный сахар.

Для глазури:

  • сгущённое молоко — 3 ст.л.;
  • сухое молоко — 3 ст.л.

Для украшения:

  • сахарная посыпка или цукаты (все необходимые ингредиенты на фото 1).

Приготовление

1. Дрожжи раскрошить, залить тёплой водой, дать немного постоять. Муку просеять.

2. Дрожжи размешать, чтобы они полностью растворились. Затем добавить несколько ложек муки, щепотку сахара, размешать. По консистенции должно получиться как негустая сметана. Накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на 20 минут. Дрожжи должны активироваться и подняться пенной шапочкой. 3. В творог влить молоко и разбить погружным блендером в однородную пастообразную массу. Не пропускайте этот момент. Если нет блендера‚ то можно использовать мелкое сито. Добавить яйца, соль, сахар, растопленное‚ но не горячее сливочное масло и размешать до одно­родной массы. 4. К творожной массе добавить дрожжи, ванилин или ваниль­ный сахар по желанию, перемешать.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

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5. Затем постепенно подсыпать муку и размешивать. Когда тесто с трудом будет проворачиваться ложкой, оставшуюся муку высыпать на рабочую поверхность, выложить тесто и хорошенько вымесить в течение 10−15 минут. Тесто получается слегка липким.

6. Изюм помыть, обсушить (если использовать драже, промывать его не нужно), добавить в тесто, хорошо вымесить, чтобы изюм равномерно распределился.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

7. Готовое тесто округлить, выложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем или пищевой плёнкой и поставить в тёплое место для подъё­ма.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

8. Тесто должно увеличиться вдвое. Обычно на подъём уходит около 2 часов.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

9. Подошедшее тесто тщательно обмять, чтобы вышел весь скопившийся воздух. Дальше тесто разделить на кусочки, округлить и разложить по формочкам. Перед этим их смазать маслом и припылить мукой.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

10. Важно‚ чтобы верх кусочков был гладким‚ поскольку в этом месте тесто при подъёме может разойтись. Тесто должно заполнить 1/3 или ½ формы. Формочки с тестом поставить в тёплое место для подъёма на 1−1,5 часа. Куличи аккуратно смазать разболтанным яйцом. Затем отправить в разог­ре­­тую до 180 °C духовку.

11. Время выпекания зависит от размера куличей. Маленькие — минут 30, большие — около часа. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

12. Готовые куличи остудить, покрыть глазурью и украсить посыпкой. Для глазури смешать сгущённое и сухое молоко.

Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

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Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт Как испечь пасхальный кулич на слуцкой муке и слуцких дрожжах. Пошаговый рецепт

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