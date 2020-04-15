Лес загорелся в 100 км от белорусской границы… Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне, который тушат уже 11-й день

Уже 11-й день в Украине тушат леса в Чернобыльской зоне, недалеко от границы с Беларусью. Спасателям уже удалось погасить открытое пламя. «Кур'ер» собрал информацию о пожаре.

Где горит

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и продолжается уже 11-й день. Огонь распространился на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств Украины. Лес загорелся в 100 км от белорусской границы. Ветер понёс огонь в сторону Беларуси. Позже появился ещё один очаг пожара. А 13 апреля появился 3-й очаг на территории Чернобыльской зоны.

Пожар подошёл к городу Припять и к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный». Но на безопасном расстоянии от хранилища огонь остановили.

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Почему горит

Спасатели предполагают, что причина пожара в Чернобыльской зоне — поджог. Кто-то поджёг траву, огонь перешёл на кустарники и деревья. Полиция Украины задержала подозреваемого. Это 27-летний житель села Раговка. Когда появился третий очаг пожара в зоне ЧАЭС, задержали ещё одного мужчину — 37-летнего местного жителя.

Как тушат

Какой ущерб

Для тушения огня задействованы 415 человек и 98 единиц техники, в том числе авиация. Ночью с 13 на 14 апреля прошёл дождь. С его помощьюСейчас ещё тлеет лесная подстилка, но открытого огня уже нет. Пожарные продолжают работать.

Сгорело 12 бывших сёл, расселённых после аварии на ЧАЭС, Рыжий лес и закрытый военный городок. Денежный ущерб оценивают в десятки миллионов гривен.

Что теперь с нами будет

Радиационный фон в Беларуси все эти дни, по словам специалистов, в норме. Так что на нас пожар не должен сказаться никак.