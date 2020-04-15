Лес загорелся в 100 км от белорусской границы… Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне, который тушат уже 11-й день

Уже 11-й день в Украине тушат леса в Чернобыльской зоне, недалеко от границы с Беларусью. Спасателям уже удалось погасить открытое пламя. «Кур'ер» собрал информацию о пожаре.
Где горит
Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и продолжается уже 11-й день. Огонь распространился на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств Украины.Лес загорелся в 100 км от белорусской границы. Ветер понёс огонь в сторону Беларуси. Позже появился ещё один очаг пожара. А 13 апреля появился 3-й очаг на территории Чернобыльской зоны.
Пожар подошёл к городу Припять и к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный». Но на безопасном расстоянии от хранилища огонь остановили.
Почему горит
Спасатели предполагают, что причина пожара в Чернобыльской зоне — поджог. Кто-то поджёг траву, огонь перешёл на кустарники и деревья. Полиция Украины задержала подозреваемого. Это 27-летний житель села Раговка. Когда появился третий очаг пожара в зоне ЧАЭС, задержали ещё одного мужчину — 37-летнего местного жителя.
Как тушатДля тушения огня задействованы 415 человек и 98 единиц техники, в том числе авиация. Ночью с 13 на 14 апреля прошёл дождь. С его помощью огонь удалось ликвидировать. Сейчас ещё тлеет лесная подстилка, но открытого огня уже нет. Пожарные продолжают работать.
Какой ущерб
Сгорело 12 бывших сёл, расселённых после аварии на ЧАЭС, Рыжий лес и закрытый военный городок. Денежный ущерб оценивают в десятки миллионов гривен.
Что теперь с нами будет
Радиационный фон в Беларуси все эти дни, по словам специалистов, в норме. Так что на нас пожар не должен сказаться никак.
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