«Пока автостоянка пустует, люди сидят друг у друга на голове». Житель Слуцка просит вернуть «птичий» рынок на прежнее место

В прошлом году «птичий» рынок в Слуцке поменял дислокацию, переехав по соседству на площадку перед бывшими складами. На той территории оборудовали автостоянку для посетителей базара. Случчанин Денис, обратившись в редакцию «Кур'ера», просит городские власти пересмотреть решение и вернуть продавцов на прежнее место.

Он поясняет это тем, что дополнительная автостоянка постоянно пустует, а продавцы сельхозпродукции вынуждены тесниться.

«С приходом весны эта проблема становится актуальнее, поскольку каждые выходные приезжает торговать всё больше продавцов сельхозпродукции. Выделенной территории им мало, сидят друг у друга на голове. Люди становятся по обочинам вдоль дороги к автомойке. Жалко их. Они ведь стоят там не бесплатно. Платят за место и всегда за собой убирают. Разве нельзя выделить для них нормальную территорию? Разговаривая с несколькими продавцами, понял, что они хотели бы вернуться на прежнее место. Так почему нельзя так сделать? Ведь пока люди теснятся, дополнительная автостоянка в это время пустует. На ней практически никогда нет машин. В выходные максимум 5−6 авто паркуется», — считает Денис.

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Что ответили власти

Елена Дубовик, начальник отдела торговли Слуцкого райисполкома, ответила, что жалоб от продавцов и покупателей сельхозпродукции не поступало.

«Переселять продавцов сельхозпродукции мы никуда не планируем. Они останутся на той же территории, что занимают сейчас. Прежняя площадь передана на баланс КУП „Слуцкое ЖКХ“ под автостоянку. Если продавцы становятся вдоль обочины к автомойке, то нужно выехать и посмотреть — не нарушают ли они границ территории», — отметила Елена Дубовик.

РАНЕЕ. «Птичий» рынок в Слуцке переехал. Вместо него появится ещё одна автостоянка