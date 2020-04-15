Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 апреля. Обзор

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Памятка «ІК»: прочитай сам и дай прочитать близким

«Кур'ер» выпустил памятку, как защитить себя от коронавируса. Пять простых советов

Встречайте Пасху вкусно с пирогами от Слуцкого хлебозавода

В преддверии светлого праздника «Кур'ер» побывал на Слуцком хлебозаводе, продукцию которого многие любят за натуральный домашний вкус. Чтобы понять, в чём особенность слуцких куличей, мы пообщались с Алексеем Пекарем, начальником службы продаж Слукого хлебозавода.

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Пасхальный кулич

Салоны красоты теряют клиентов, но работают

Выдержит ли ФСЗН «коронакризис»

«Кур'ер» подготовил пошаговый мастер-класс дрожжевого кулича, для которого не нужна опара.В Слуцке закрываются объекты общепита, стоматология, спортзалы, не проводятся массовые мероприятия. Как планируют работать парикма­херские, салоны красоты и маникюрные кабинеты в условиях пандемии коронавируса, узнал «Кур'ер».

В условиях пандемии компании пытаются минимизировать расходы, чтобы дотянуть до восстановления спроса и полноценной работы отраслей экономики. Они отменяют выплаты премий, сокращают время работы сотрудников, отправляют их в отпуска. Чтобы не закрываться и не увольнять сотрудников, просят правительство их поддержать, например, перенести социальные выплаты в Фонд соцзащиты населения на более поздний срок.

Как воевал штурман «Пешки» из Беличей

Новое расписание движения пригородных автобусов

В семье Адзериха из деревни Беличи на войну ушли три человека: отец Пётр и двое его сыновей — Александр и Иван. Домой вернулся только один — Александр Адзериха. Его дети рассказали «Кур'еру» про боевой путь отца и о том, как сложилась его судьба в мирное время.

Из-за значительного уменьшения пассажиропотока в расписание движения пригородных маршрутов с 9 апреля внесли изменения.