В Барановичах милиция задержала жителя Слуцка. Он украл детский велосипед

Сотрудники милиции заметили мужчину рано утром на одной из улиц города. В руках у него был детский велосипед. Как только прохожий увидел правоохранителей, он внезапно ускорил шаг и попытался скрыться.

Уже находясь в городском отделе внутренних дел, мужчина признался, что велосипед ему не принадлежит. Безработный 60-летний житель Слуцка рассказал, что взял его на лестничной клетке в одном из домов, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В то же время в милицию поступило заявление местной жительницы о пропаже детского велосипеда. После прогулки с ребёнком хозяйка не стала заносить его в квартиру и оставила в подъезде на ночь. Утром семья обнаружила, что площадка около входной двери пуста.

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Имущество вернули владельцу. Следователи дали оценку действиям фигуранта.