Огонь на улице Вечеркевича. Что рассказали жители (видео)

Жители улицы Вечеркевича рассказали о том, как большой огонь подобрался к ним вплотную. Бабушка пошла на огонь с ведёрком. А одна женщина, пока спасала другие дома, не заметила, как в её дворе загорелись качели.

Напомним, что в понедельник, 13 апреля, загорелся камыш. Пожар охватил район дамбы, ЖБИ, горгаза и улицы Вечеркевича. В это время поднялся сильный ветер. Дым от пожара люди видели со всех сторон Слуцка. Почему это произошло, у жителей есть своя версия. Читайте о ней в репортаже «Как сегодня в Слуцке район дамбы чуть не сгорел».

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