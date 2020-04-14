Как слуцкие спасатели проводят рейды в сельских населённых пунктах. Фото

В Слуцком районе на сегодняшний день, как и во всей республике, очень остро стоит проблема выжигания сухой травы. И без того сложную ситуацию усугубляет тот факт, что на Случчине много болотистых земель, и сухая трава и камыши занимают немаленькие территории.

Для предотвращения пожаров в экосистемах спасатели проводят рейдовые мероприятия по сельским населённым пунктам района, рассказывают населению о печальных последствиях и трагических случаях гибели людей в результате выжигания травы, напоминают об ответственности за нарушение законодательства в области пожарной безопасности.

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Так, 12 апреля работники Слуцкого РОЧС продолжили широкомасштабную информационно-разъяснительную работу среди населения района по недопущению выжигания сухой травы. Для проведения данной работы в сельской местности спасатели задействуют все возможные способы: информирование населения посредством сигнального громкоговорящего устройства на боевой технике, профилактические беседы с жителями населённых пунктов, распространение наглядно-изобразительной продукции и её размещение в часто посещаемых местах (магазины, доски объявлений, объекты социального обслуживания и т. д. ). Только осознание каждым человеком всей серьёзности сложившейся ситуации поможет снизить количество пожаров в экосистемах до минимума.