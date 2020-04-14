Виталий Бунос, председатель СФК «Слуцк», рассказал о финансовом состоянии команды и краудфандинге, передаёт tribuna.com.

«Клуб в поиске партнёров и спонсоров, но учитывая наши реалии, очень тяжело найти спонсора, который мог бы переключиться на полный бюджет клуба, который был. Потому что сахарорафинадный комбинат от общего процента 80−85% финансировал наш клуб. И сейчас ситуация плачевная. Я бы даже сказал так. Но ребятам вчера зарплату выплатили. Не выплачены только премиальные.

Конечно, если не будет должного финансирования, то мы же понимаем, что страна футбольная может потерять таких два клуба самобытных, как „Слуцк“ и „Городея“. Но это не только главная команда, вы же понимаете, что это ещё 250 детей в нашей ДЮСШ. Без главной команды мы тоже не можем. Особенно в таком городе, как Слуцк — это единственная отрада, единственная возможность куда-то сходить», — отметил Виталий Бунос.

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Председатель команды также рассказал о краудфандинге, с помощью которого собрано чуть более трёх тысяч долларов.

«На банковских счетах совсем маленькая сумма. Порядка трёхсот рублей белорусских. 40 евро из Великобритании прислали и 700 российских рублей. Счета открыты как для физических лиц из заграницы, точно так же для юридических лиц и ИП в Беларуси», — сказал Виталий Бунос.

Как писал «Кур'ер» ранее, Слуцкий сахарорафинадный комбинат в этом сезоне не сможет оказать спонсорскую помощь СФК «Слуцк».

«Спонсорская помощь выделяется из прибыли. Её нет и не ожидается. Есть указание заместителя премьер-министра Дворника «сахарникам» (сахарным заводам — Прим.ред.) никому помощи не оказывать. Поэтому представители государства проголосовали против. Клубу надо искать других спонсоров‚ у кого есть прибыль"‚ — сказал «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Напомним‚ что раньше Слуцкий сахарорафинадный комбинат был частным предприятием. Но в 2016 году завод перешёл под контроль государства. Оно увеличило свою долю в сахарорафинадном комбинате до контрольной — 51%. До этого государство владело 25,4% акций предприятия.

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В ТЕМУ. Задержание директора сахарного комбината. Как это сказалось на СФК «Слуцк»

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси. О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

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