Минздрав ответил на вопросы о коронавирусе и его профилактике у беременных и детей

Во вторник, 14 апреля, в 13.00 на платформе Национального пресс-центра прошёл стрим Минздрава на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология». На нём специалисты ведомства ответили на вопросы родителей. «Кур'ер» выбрал самое главное.

На 14 апреля в Беларуси зарегистрировано 80 детей с коронавирусной инфекцией.

Для беременных

Как работают женские консультации

Женские консультации работают в обычном режиме. Каждый врач должен разработать план ведения каждой беременной на своём участке. Если беременная здорова, ей рекомендуют реже посещать женскую консультацию.

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Перинатальные скрининги не будут отменять. Можно уменьшить количество КТГ. Но если шевеление плода плохо ощущается, нужно сделать КТГ.

Школа будущих родителей переведена в онлайн-режим.

Риски для беременных

Для беременных женщин риск заболеваемости и смертности от коронавируса такой же, как для остальных людей.

Если женщина-контакт 1 или 2 уровня узнала, что беременна и почувствовала недомогание, нужно позвонить своему врачу-гинекологу по телефону и согласовать с ним свои действия. Если симптомы серьёзные — вызвать скорую.

Каждая беременная должна рассматриваться как пациентка высокого риска, особенно если срок — больше 24 недель.

У беременных с COVID-19:

риск невынашивания беременности на маленьких сроках — 2% ,

, риск задержки развития плода — 10% ,

, риск преждевременных родов — 39%.

Пока не доказано, что есть вертикальная передача COVID-19 от матери ребёнку в родах.

Особенности в родах у женщин с COVID-19

У женщин с COVID-19 во время естественных родов необходимо постоянное наблюдение за состоянием плода. Каждый час проверяют насыщение крови кислородом.

Оперативное родоразрешение НЕ показано при COVID-19. Оно выполняется, если состояние женщины в родах ухудшилось, в зависимости от возникшей акушерской патологии.

Если нет показаний для кесарева, женщины с COVID-19 могут рожать через естественные родовые пути.

Анестезия выполняется по тем же показаниям, что и мамам без COVID-19.

Если у женщины COVID-19, необходимо отказаться в родах от отсроченного пережимания пуповины. Нельзя выкладывать ребёнка маме на живот.

Если маме с COVID-19 подаётся кислород через назальные канюли, нужно сверху надевать маску.

Если у роженицы с COVID-19 возникли осложнения, её оставят в том же учреждении, где она рожала.

Роды у женщин с COVID-19 проводятся в изолированных родзалах. В некоторых городах — в отдельных роддомах.

Некоторые препараты у пациенток с COVID-19 не используются. Гинекологам раздали рекомендации по этим препаратам.

Роженице с COVID-19 рекомендуется рожать в маске.

Индивидуальные роды не отменены. Ограничены партнёрские роды.

Необходимо ограничить количество людей, которые встречают маму на выписке. Например, чтобы это был только один муж или другой близкий человек.

Что брать в роддом, как готовиться к родам

Посещения в роддомах отменены. Но передачи передавать можно, и время для передач увеличили. Если есть возможность у близких передать женщине вещи, ей не нужно брать их все с собой в роддом.

Если есть вопросы, нужно их задать гинекологу по телефону, в мессенджере. Можно задать вопросы в онлайн-школе для будущих родителей.

Собирать сумку в роддом лучше всего с помощью доставки.

Можно ли рожать дома, чтобы не заразиться

Рожать дома — это огромный риск, который не сопоставим с риском заразиться COVID-19 в роддоме.

Для родителей

Как у детей протекает заболевание

У детей COVID-19 протекает зачастую бессимптомно или в лёгкой форме. Как правило, на 1 месте — тошнота, рвота, боль в животе. Может быть лёгкая боль в горле, лёгкий кашель.

Профилактика у детей — такая же, как у взрослых: гигиена, маски, перчатки, избегание контактов. Гулять с детьми на улице нужно, но там, где мало людей.

Самоизоляция у детей-контактов 1 и 2 уровня должна проходить так же, как у взрослых контактов: отдельное помещение или хотя бы дистанция, своя посуда и принадлежности. Нельзя контактировать с другими детьми. За это отвечают родители.

Как госпитализируют детей

Детей с подтверждённым COVID-19 и детей-контактов 1 и 2 уровня с клиническими признаками заболевания госпитализируют.

Дети-контакты 1 и 2 уровня, если нет симптомов и если есть возможность изолировать ребёнка, могут быть дома на самоизоляции. К ним будут выезжать медики. В 1, 7 и 13 день у них возьмут мазки.

Детей до 5 лет или детей с инвалидностью с COVID-19 госпитализируют вместе со взрослым, который ухаживает за ними. Остальных детей госпитализируют без взрослого. Но если состояние ребёнка тяжёлое и требует ухода, то с ним могут положить в больницу и взрослого. Тогда вопрос решается индивидуально.

Кормление грудным молоком у женщин с COVID-19

Если у мамы есть COVID-19 и она принимает лекарства, лучше не кормить ребёнка грудным молоком.

Если лекарства, которые принимает заболевшая мама, совместимы с грудным вскармливанием и у мамы нет симптомов, можно кормить ребёнка сцеженным молоком.

Чётких подтверждений, что коронавирус передаётся через молоко, нет. Но если мама больна, то её лучше отделить от ребёнка, чтобы вирус не передался обычными путями.

Нельзя обрабатывать грудь антисептиками при грудном вскармливании.

Прививки

Прививки на дому сделать НЕЛЬЗЯ.

От первой прививки лучше пока воздержаться. Потом ребёнка можно привить по индивидуальному плану.

Справки

После каникул здоровому ребёнку не нужна новая медсправка в школу.

Если здоровый ребёнок-дошкольник был с мамой, которую перевели на удалённую работу, ему не нужна справка в детский сад. У родителей не должны требовать справку в этом случае.

Если ребёнок-контакт 1 и 2 уровня на самоизоляции, родителю на этот период дадут справку о временной нетрудоспособности. Суммарно до 14 дней, если не выявлена коронавирусная инфекция.

Если в семье есть заболевшие и контакты 1 и 2 уровня

Ребёнка можно водить в детский сад, если в семье есть контакт 1 уровня. При условии, что этот человек соблюдает правила самоизоляции.

Если в семье есть заболевший COVID-19, то ребёнок — контакт 1 уровня. Его изолируют. Если у него появились симптомы, нужно вызвать скорую помощь, и ребёнка положат в стационар.

Если в доме кто-то заболел

Если в многоквартирном доме в подъезде кто-то заболел, нужно соблюдать меры предосторожности. На прогулку надевать перчатки и маску. Если на прогулке маску и перчатки снимают, то, возвращаясь домой, надевают новые.