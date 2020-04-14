«Кур'ер» провёл мастер-класс по самообороне для девушек Слуцка. Чем занимались редакции локальных медиа в марте

Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» подготовила для вас информационную рассылку о важных мероприятиях и событиях, которые произошли в редакциях локальных медиа в марте.

«Сиди дома. Читай Hrodna. life». Журналисты «разрисовали» Гродно, чтобы помочь жителям избежать коронавируса

Баннеры и граффити с текстом «Сиди дома. Читай Hrodna. life» появились на стенах пяти гродненских зданий утром 23 марта. Правда — только в виртуальном виде. Фотомонтаж изображений сделали журналисты из местного медиа. На одном из граффити к социальному дистанцированию призывает Мона Лиза, на другом — Нео.

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Онлайн-акция с граффити должна напомнить гродненцам о доступных мерах профилактики коронавируса. Чтобы уменьшить опасность инфицирования, стоит избегать людных мест, держать дистанцию не меньше метра, носить медицинские маски, здороваться без объятий и рукопожатий и чаще мыть руки.

Газета «Кур'ер» провела мастер-класс по самообороне для девушек Слуцка

Женский проект Lampa и газета «Кур'ер» организовали мастер-класс по самообороне. Его провёл слуцкий тренер по кикбоксингу Павел Гончаренко вместе с ребятами, которые у него занимаются: Андреем Капацевичем, Иваном Простаком и Евгением Щелкуном.

«Всё прошло довольно хорошо. Все девочки — большие молодцы. Мы чуть побоксировали, чуть пошутили. Но надеюсь, что девчонкам не придётся применять эти знания в жизни», — сказал Павел Гончаренко, тренер по кикбоксингу.

Что волнует мам, велосипедистов и инвалидов? В Гродно обсудили тему инклюзии

Высказывать свою позицию, говорить о проблемах открыто и быть честным перед собой и другими. Такие советы тем, кто хочет менять Гродно к лучшему, дали участники дискуссии «Право на город. Инклюзия». В Центре городской жизни 11 марта велосипедисты, мамы, колясочники и владельцы бизнеса рассказали, как реализовать своё право на доступный город, несмотря на сложности и проблемы с инфраструктурой.

Спикерами были: журналистка и мама Ольга Комягина, лидерка волонтёрской группы «Шаг навстречу» и активная участница проекта «Антибарьер» Анна Яшина, владелец кофеен «Наша Кава» и «Sprava» Дмитрий Захарко, победительница конкурса «Невская Краса-2019» и зампред Ассоциации инвалидов-колясочников Гродно и Гродненской области Оксана Якуцевич, член правления ООВ «ВелоГродно» и молодая мама Юлия Коледа.

Вышел в свет 900-й номер «Брестской газеты»

900-й номер «Брестской газеты» был отпечатан в Брестской типографии утром 12 марта.

Первый номер «БГ» увидел свет 18 ноября 2002 года. Он состоял из 12 страниц формата А3. Сейчас газета выходит на 24 страницах. Были периоды, когда «БГ» выходила на 36 и даже на 40 полосах А3. В конце 2013 года был проведён редизайн принт-версии. Все эти годы газета печатается в двух цветах: чёрный и красный.

В конце 2018 года «Брестская газета» была признана лучшим изданием года по результатам ежегодного конкурса среди региональных СМИ, который проводится в рамках Ассоциации издателей региональной прессы «Объединённые Массмедиа», завоевав рекордное количество дипломов победителей и номинантов конкурса.

«БГ» ни разу не была аккредитована как СМИ органами местной власти, хотя не единожды предпринимала попытки получить такую аккредитацию. Зато получила два предупреждения Министерства информации: в августе 2010 года и в мае 2013 года.

Основными составляющими газеты в содержательном плане являются местные новости, материалы социально-бытовой, экономической, политической и правовой направленности.

По тиражу бумажной версии «БГ» обошла в 2020 году многолетнего регионального лидера — «Вечерний Брест». Сайта «БГ», который появился в начале 2009 года, сегодня входит по посещаемости в тройку лидеров Бреста среди сайтов, публикующих материалы общественно-политической тематики.