«Только в масках!» О порядке работы детской поликлиники в Слуцке

Ситуация с коронавирусом заставляет принимать меры по предотвращению его распространения. В детской поликлинике Слуцка усилен пропускной режим на входе и для перемещения внутри здания.

Как рассказали «Кур'еру» в администрации поликлиники, сейчас прямо у входа постоянно находится медработник. Он измеряет температуру пирометром тем, кто идёт в поликлинику, и опрашивает, не было ли контакта с приехавшими из-за границы или заболевшими коронавирусом, нет ли признаков респираторного заболевания. Данные всех посетителей регистрируются, людей просят надеть маски.

Потоки посетителей разделены. Для здоровых организован отдельный вход — со стороны станции скорой помощи. Остальные пациенты на приём или продление больничного идут через главный вход.

На каждом этаже есть ёмкости с антисептиками, пациентов просят обрабатывать руки.

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По словам посетителей детской поликлиники, народу ни в регистратуре, ни на этажах практически нет — один-два человека, а все медработники ходят в масках.