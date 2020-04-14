На днях зашла в один продовольственный магазин на окраине Слуцка. Купила хлеба, молока. Подхожу к кассе, передо мной выгружает продукты мужчина. Довольно внушительная горка образовалась.

Я жду, пока кассир пробивает. Там у него две палки колбасы, несколько кусков сыра, три бутылки молока, столько же упаковок йогурта, творога, сметаны, огурцы, мандарины. Несколько упаковок сахара, спагетти, ну ещё что-то, всё и не запомнила. Всего на 90 с чем-то рублей.

Кассир его спрашивает: «В самоизоляцию готовитесь?. А он ей: «На самоизоляцию гречку надо покупать. А мы так — покушать».

Вот такая наша жизнь — ходячий анекдот!"

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