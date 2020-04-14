Теперь пациентов с коронавирусом могут лечить и в Слуцкой больнице

Если раньше жителей Слуцка и района с положительным тестом и подозрением на коронавирус отправляли в Солигорск и Борисов, то теперь их также могут лечить на месте — в инфекционном отделении Слуцкой больницы.
Об этом сообщил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.
«Случчан всё также продолжают направлять в больницы Минской области, которые перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Но также мы можем их лечить в Слуцке. Если человек продолжительное время находится под наблюдением в Слуцкой ЦРБ и ситуация под контролем, его необязательно отправлять в другой город — будем лечить на месте», — отметил главврач.
В инфекционном отделении 20 боксированных палат на 40 коек.
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Напомним, по постановлению Минздрава контакты первого и второго уровней должны находиться в самоизоляции.
В тему. Первый человек с коронавирусом в Слуцке уже идёт на поправку. Он лежит в «инфекционке»
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