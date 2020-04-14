Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица

Давид Кантровиц, уроженец Слуцка из Канады, перевёл для «Кур'ера» рекомендации и инструкции сетевого ресурса Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний (англ. CDC).

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он уже перевёл для «Кур'ера» статью New York Times — «Как коронавирус захватывает клетки организма». И сделал это абсолютно бесплатно.

Тканевые лицевые повязки должны:

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плотно, но удобно прилегать к вашему лицу;

быть закреплены либо узлами, либо ушными петлями;

включать в себя несколько слоёв ткани;

не должны существенно затруднять ваше дыхание;

быть сделаны таким образом, чтобы их можно было стирать и сушить в стиральной машине без повреждений или изменения формы.

Рекомендации по поводу самодельных лицевых повязок из ткани

CDC рекомендует носить лицевые защитные повязки в общественных местах, где трудно придерживаться других методов социального дистанцирования (например, в продуктовых магазинах и аптеках). Особенно — в районах с существенной общественной передачей (в районах с высоким числом инфицированных, где уже невозможно отследить всю цепочку передачи вируса — от автора перевода).

CDC также рекомендует повсеместное использование защитных повязок для лица, чтобы замедлить распространение вируса от людей, которые могут быть заражены, но не проявлять симптомов или ещё не догадываются о собственном заражении. В качестве дополнительной и добровольной меры поддержки общественного здравоохранения возможно использовать тканевые лицевые повязки, изготовленные дома из обычных и недорогих материалов или предметов домашнего обихода.

ВНИМАНИЕ! Тканевые самодельные повязки не следует носить детям младше 2 лет, а также тем, у кого существуют проблемы с дыханием, или тем, кто находится без сознания, недееспособен или по иной другой причине не может снять маску без посторонней помощи.

Стоит помнить, что рекомендуемые здесь тканевые повязки не являются хирургическими масками или респираторами N95, которые плотно прилегают к лицу и очень эффективны при фильтрации вредных частиц, находящихся в воздухе. Но постарайтесь не использовать хирургические маски и респираторы N95, если наблюдается нехватка средств персональной защиты в медицинских учреждениях. Помните: средства персональной защиты критически важны в первую очередь для работников здравоохранения и других лиц, оказывающих первую медицинскую помощь.

Часто задаваемые вопросы

Следует ли мыть или регулярно чистить тканевые лицевые повязки? Как регулярно?

Да. Их следует регулярно мыть в зависимости от частоты использования.

Как безопасно стерилизовать/очистить тканевую маску?

Стирка с использованием стиральной машины (и горячей воды — от автора перевода) должна быть достаточной для правильного мытья маски.

Как безопасно утилизировать использованную маску?

Требуется с большой осторожностью снять повязку, не прикасаясь руками или самой повязкой к своим глазам, носу и рту, а также вымыть руки сразу после снятия маски.

Инструкции для изготовления повязок

Первый метод. Лицевая повязка из сшитой ткани

Необходимые материалы:

два прямоугольных отрезка хлопчатобумажной ткани размером 25,5 на 15,5 сантиметров;

два 15,5-сантиметровых отрезка резинки (резиновой ленты, нитки, тканевой полоски или резинки для волос);

игла и нитка (или заколка);

ножницы;

швейная машина (можно сшить вручную, если нет машинки — от автора перевода).

Инструкция:

1. Вырежьте два прямоугольника размером 25,5 на 15,5 сантиметров из хлопчатобумажной ткани. Используйте только плотный хлопок, такой как стёганая ткань или простыни. На крайний случай можно использовать футболку из хлопковой ткани. Положите один прямоугольник ткани поверх второго.

2. Подложите длинные стороны отрезков ткани на немногим более половины сантиметра или сантиметр и подшейте. Затем подложите двойной слой ткани на немногим меньше одного с половиной сантиметра, вдоль коротких сторон, и также прошейте.

3. Пропустите 15,5-сантиметровую резинку или другую эластичную ленту с шириной не более полусантиметра через широкие проёмы с каждой стороны маски. Это будут ушные петли. Вы можете использовать большую иглу или заколку, чтобы продеть резинку. Крепко свяжите концы резинки.

Если у вас нет эластичной резинки, то используйте резинки для волос, например. Если у вас есть только верёвка, то вы можете использовать и её, но необходимо взять отрезок подлиннее, чтобы завязать маску за головой.

4. Осторожно потяните за резинку, чтобы узлы были заправлены внутрь подшитых сторон маски. При необходимости отрегулируйте и соберите стороны маски на резинке таким образом, чтобы маска соответствовала вашему лицу. Затем надёжно прошейте резинку, чтобы отрегулированная маска не съезжала обратно.

Второй Метод. Лицевая повязка из футболки

Необходимые материалы:

футболка;

ножницы.

Инструкция

Третий Метод. Бандана для лица

Необходимые материалы:

бандана (или квадратная хлопчатобумажная ткань размером примерно 51×51 см);

кофейный фильтр;

резинки (или резинки для волос);

ножницы (если вам необходимо нарезать ткань).

Инструкция