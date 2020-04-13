Из-за коронавируса в магазинах Слуцка подозрительно запахло водкой

На выходных был в нескольких магазинах Слуцка и везде обратил внимание, как «слегонца шмонит» алкоголем.

В первом магазине не мог понять от кого, во втором у меня закрались лёгкие подозрения, в третьем я всё понял — запах алкоголя доносится из «баночек» от антисептика. Но так как с антисептиками дефицит и дорого, туда просто заливают бутылку водки.

На водку ведь дефицита нет. И она дешёвая.

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Дорогие вы наши, заботливые продавцы, «шмон» в воздухе не убивает коронавирус. А когда вы моете руки, то над «спиртярой» легче 60% коронавирус просто смеётся.

Мне кажется так: что водка для наружного применения, что для внутреннего — это всё для самоуспокоения.

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