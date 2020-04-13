Что такое «золотые» справки и как прошла свадьба по заданию… Слуцкие истории времён войны

О буднях в оккупированном Слуцке остались воспоминания тогдашних его жителей. Небольшие, но яркие эпизоды из жизни города вносят важное дополнение в общую картину военного лихолетья.

Интересные воспоминания оставила жительница Слуцка Лариса Лукьянцева.

«Золотые» справки

Для отправки случчан на работы в Германию оккупационные власти организовали биржу труда, где составлялись списки молодых людей. Врачом там работала Надежда Гурская. Она с детства была горбатая. В её обязанности входила проверка здоровья людей, подлежавших отправке на принудительные работы. Тех, кто был болен, в списки не включали. Чтобы избежать отправки на каторгу своих близких, многие случчане за фиктивно поставленный диагноз давали Гурской взятки в виде золотых монет или изделий. Подношения врач охотно принимала и выдавала фиктивные справки о болезнях.

Уже после освобождения Слуцка Надежду Гурскую судили и приговорили к лишению свободы. Через три года она вернулась в город и жила у своей родной сестры Любови Гурской, которая тоже была врачом, кандидатом медицинских наук и долгие годы достойно работала в медучреждениях Слуцка.

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Страшная повестка

Летом 1942 года мне тоже вручили повестку с предписанием явиться на биржу труда для отправки в Германию.

Рано утром моя мама отправилась в дом к начальнику биржи труда Никифору Зданкевичу. До войны она дружила с его женой Наташей. Войдя в комнату, мама со слезами на глазах сказала: «У меня нет ни золота, ни ценностей, чтобы откупить свою дочь. Наш дом сгорел, и мы практически нищие. Если Ларису угонят в Германию, я повешусь на дереве напротив ваших окон».

Вечером того же дня на нашу квартиру пришла жена Зданкевича и сказала маме, что моя учётная карточка изъята из картотеки и уничтожена. Не сказав ничего, мама расплакалась и помолилась Богу.

Бегство начальника

О начальнике биржи труда Никифоре Зданкевиче рассказ особый. Он до войны был кадровым военным.

В 1937 году попал под репрессии. Сидел в лагерях. С приходом немцев вспомнил обиду и добровольно пошёл работать к ним. Мою хорошую подругу Валю тоже вызывали повесткой на биржу. Её родители давали взятку и Гурской, и Зданкевичу. Но это не помогло. Валю отправили на каторгу. К счастью, ей суждено было выжить и вернуться домой.

В 1946 году она ехала на поезде и лицом к лицу встретилась со Зданкевичем. Тот был, как ни странно, в советской военной форме. Валя сначала растерялась, а когда пришла в себя, то сообщила о неожиданной встрече проводнику. Однако в вагоне бывшего начальника биржи уже и след простыл. Только у закрытого изнутри туалета собралась очередь. По требованию пассажиров проводник открыл туалет своим ключом. Но там никого не оказалось, только ветер гулял через выбитое окно. Больше Никифора Зданкевича никто не видел.

Свадьба по заданию

Во время немецкой оккупации начальником слуцкой тюрьмы был Колонтай, имя не помню. У него была взрослая красивая дочь Алла. Работала она в швейном ателье, которое располагалось в здании напротив нынешнего Дома культуры.

Случилось так, что Алла влюбилась в молоденького и красивого надзирателя тюрьмы Сергея Дунаевского. Стала оказывать ему знаки внимания, но взаимности в ответ не получала.

Девушка поделилась своими чувствами с отцом. Тот побеседовал со своим подчинённым, и вопрос перешёл в стадию подготовки свадьбы. Правда, одно обстоятельство для отца и дочери Колантай осталось тайной. Сергей Дунаевский служил надзирателем в тюрьме по заданию партизан. В сложившейся ситуации он обратился к своим командирам за советом. Те дали задание — женись.

Свадьба прогремела на весь город. Разодетые не по военному времени молодожёны на шикарном тарантасе проехались по центральной улице Слуцка. Венчание состоялось в Свято-Михайловской церкви.

Однако жизнь молодой семьи не сложилась с самого начала. Накануне освобождения Слуцка начальник тюрьмы Колонтай сбежал с отступающими немцами, а его дочь Алла так и осталась в городе. Её никто не трогал. Уже восстановленная Советская власть признала брак с Сергеем Дунаевским недействительным, приняв во внимание обстоятельства женитьбы. Говорят, что через некоторое время Алла Колонтай уехала к родственникам, вышла замуж и сменила фамилию. Больше о ней ничего не слышали, впрочем, как и об её отце. Сергей Дунаевский тоже предпочёл уехать из города.

Верный признак

На городском кладбище, что по улице 14 Партизан, во время оккупации немцы отвели довольно большой участок, на котором хоронили своих солдат. Участок этот быстро заполнялся.

На кладбище в то время работала Варваринская часовня, где проходили богослужения. Это место, как ни странно, облюбовала местная молодёжь для встреч. При проверке можно было сказать, что пришли в часовню, да и облав здесь, как правило, не устраивали. Часто ходила туда и я с подругами.

Уже в апреле 1944 года мы заметили: новые немецкие захоронения на кладбище перестали появляться, хотя все знали, что погибших меньше не стало.

В конце мая во время очередного похода к Варваринской часовне мы были удивлены. Вместо ровных немецких могил зияли вырытые ямы. Оказывается, ночью по приказу оккупантов все захоронения были вскрыты, а гробы отправлены в Германию. Жители Слуцка между собой тогда говорили: это верный признак, что скоро нас освободят. К тому же через листовки случчане хорошо знали о быстром наступлении Красной Армии.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.