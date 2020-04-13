Сегодня в редакции «Кур'ера» выступит Валерия Курлович с виолончелью. Прямой эфир в 20 часов

В понедельник, 13 апреля, в редакции «Кур'ера» состоится четвёртый по счёту концерт COVIDeo. В этот раз мы в редакцию пригласили случчанку Валерию Курлович. Посмотреть прямой эфир вы сможете в нашем аккаунте Instagram, а также на YouTube. Начало в 20 часов.

Кто наша гостья

Валерии Курлович 20 лет. После Слуцкой детской школы искусств окончила Молодечненский музыкальный колледж. Сейчас профессионально занимается музыкой и учится на первом курсе Белорусской государственной академии музыки. Играет на виолончели, а также на кларнете. Также сочиняет музыку для собственного проекта. Поёт, иногда пишет стихи. Любит играть в шахматы.

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КОНТЕКСТ. В Слуцке практически не проходят массовые мероприятия, отменяются концерты, люди искусства изолированы от своих зрителей, а зрителям не хватает живой музыки и голосов. «Кур'ер» решил исправить ситуацию. И начал по вечерам проводить COVIDeo — противовирусные онлайн-концерты. Это наша прививка от паники и скуки.

Как прошёл третий онлайн-концерт

Третий онлайн-концерт в редакции «Кур'ера» прошёл в воскресенье, 12 апреля. Перед читателями газеты выступила 16-летняя случчанка Злата Живицкая. Выступление девушки собрало около 2000 просмотров.



Как мне стать вашим гостем

Если вы поёте, танцуете, читаете стихи, сказки, шутите и хотите скрасить вечера будней и выходных жителей Слуцка — пишите в direct Instagram @vika_krupskaya или звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория).