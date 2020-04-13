В Слуцке на улице очень много людей. Яндекс стал оценивать уровень самоизоляции в городах Беларуси

С 12 апреля Яндекс расширил список городов, для которых рассчитывается индекс самоизоляции. Теперь её уровень оценивается и в городах России и стран СНГ с населением больше 50 тысяч человек.

Для этого была построена новая модель, которая позволяет сделать расчёт на меньшем количестве данных, сообщили Reform. by в компании.

Теперь на карте самоизоляции Беларуси, кроме Минска, появились Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв, Бобруйск, Барановичи, Пинск, Молодечно, Борисов, Жодино, Солигорск, Слуцк, Лида, Орша, Полоцк, Мозырь, Речица, Светлогорск, Жлобин.

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Города можно сравнить между собой по баллу. Индекс имеет 5-балльную шкалу: чем выше балл, тем больше людей соблюдает самоизоляцию. Рассчитывается индекс на обезличенных данных об использовании приложений Яндекса.

Как видно на скриншоте, в Слуцке уровень самоизоляции равен 2,2 балла. По оценке Яндекса, это значит, что на улице очень много людей. Статистика использования приложений Яндекса говорит о том, что жители Беларуси стали реже выходить на улицу с конца марта.