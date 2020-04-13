Топ-12 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 6 по 12 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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В нашей жизни есть такие люди, которые дарят невероятные чувства. С ними нам хорошо, душа согревается, сердце перестаёт болеть. Хватает лишь один раз прикоснуться к родному человеку, и все проблемы улетучиваются. Такие люди появляются редко, но остаются навсегда в нашем сердце. Самое главное-это ценить, беречь близкого человека, научиться говорить друг с другом и понимать любые ситуации, относиться с пониманием ко всему. На вашем жизненном пути вы столкнётесь с многими проблемами. Но главное-держаться ВМЕСТЕ. Отодвинуть все обиды, амбиции и принципы в сторону. Забыть про гордость. Если потерять любимого человека, которым ты дышишь, представляешь, что произойдёт с твоим сердцем? От одной этой мысли становится дурно. Навсегда, на всю жизнь останется незаживающая рана, которая будет кровоточить каждую секунду, наносить адскую боль. Цените время, цените любимых людей. Будьте всегда рядом.

A post shared by Lucy (@galenchik_liya) on

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@kate.dichkovsk

A post shared by Алеся Дичковская (@_dichka.photo_) on

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🖤

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