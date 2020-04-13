Случчанка Дарья Томило работает специалистом отдела продаж в банке. Она не понимает, почему в эпидемию коронавируса люди не сидят дома и не заботятся о своём здоровье, а ходят по общественным местам. Lampa продолжает блиц-опрос случчанок.

Вы работаете специалистом отдела продаж в банке. Чем вам нравится ваша работа?

Мне нравится, что я постоянно общаюсь с людьми, продаю (не навязываю!) действительно нужные продукты клиентам и работаю в самом лучшем молодом коллективе.

Какое у вас хобби?

Я люблю фотографироваться, потому что я красивая. Любовь к этому, наверное, мне привила слуцкий фотограф Яна Мигай. Когда она училась снимать, тренировалась на мне. У меня в телефоне 18 000 фотографий. В день я могу сделать 20 штук, но бывает, что и 500−700 фотографий, чтобы мне было из чего выбрать.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Я люблю лаунж-бар «Мята». Там можно спокойно отдохнуть с хорошей музыкой и кальяном. И без всяких драк и невоспитанных молодых людей.

Чего, по вашему мнению, не хватает в Слуцке?

Я считаю, что в последнее время Слуцк хорошо развивается в разных направлениях. Но нет предела совершенству. Я бы хотела, чтобы в Слуцке были магазины таких торговых сетей, как Zara, H&M, Bershka. Это моя мечта.

Какой фильм/сериал вы посоветуете посмотреть другим? Почему?

Я киноман ещё тот. Больше всего зацепил сериал «Острые козырьки». Он поучительный и интересный. Советую его к просмотру.

Поделитесь интересным/необычным/смешным фактом о себе.

Я, когда злюсь, говорю только с сарказмом. Поэтому все мои ссоры чаще всего заканчиваются смехом.

Что интересного произошло с вами в последнее время?

Ничего такого. Сейчас все новости вокруг коронавируса. Карантин в стране неофициальный, поэтому людей в банке — тьма. Я в шоке, что люди настолько не боятся за своё здоровье. Я же ограничила себя в лишних походах из дома.