Пожароопасный сезон в разгаре. В Слуцке горят камыши. Фотофакт

Первый вызов в понедельник, 13 апреля, в Слуцкий РОЧС поступил с улицы Стародорожской. Там горит камыш. Сильные порывы ветра раздули огонь в считанные минуты. Дым расстилается на несколько километров.

Как говорят в МЧС, весенний пожароопасный период в самом разгаре. Сухой травы много, и она постоянно горит.

В связи с появлением угрозы возникновения пожаров в лесном фонде из-за неблагоприятных погодных условий (отсутствия достаточного количества осадков, аномально тёплой погоды) на территории района Слуцкий райисполком ввёл полный запрет на посещение лесов: Реклама въезд на территорию лесного фонда транспортных средств;

разведение гражданами костров, использование открытого огня на территории лесного фонда;

организацию и проведение массовых мероприятий;

проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.