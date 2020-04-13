В городе есть природный родник. Житель Слуцка рассказал, как ухаживает за ним уже более 50 лет

На улице Надречной в Слуцке есть природный родник. Воду из него набирают не только жители близлежащих домов, но и приезжают из других районов города. С послевоенных времён родник обустраивает местный житель Николай Комаренко. Случчанин рассказал «Кур'еру», почему он этим занимается и как изменился родник за годы.

Николаю Комаренко, жителю дома № 27 на улице Надречной, 77 лет. За подземным источником ухаживал сначала его отец, а потом продолжил и он сам.

Семья Комаренко-старшего переехала из Украины в Слуцк во время массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия. А Николай родился в самый разгар войны.

Реклама

После Великой Отечественной войны, в 1946 году, семья Комаренко построила на берегу реки дом. Оказалось, практически напротив есть родник, который хозяева сразу начали облагораживать.

Прежде всего отец Николая соорудил колодец на месте, где выбивался родник, чтобы защитить воду от загрязнения. Из детства в памяти Николая осталась картинка, как выглядел источник раньше: из земли выбивается водный поток, его окружают небольшие струйки — такой нерукотворный фонтанчик. Сейчас этого уже нельзя увидеть, так как источник окружают бетонные кольца. Конструкция напоминает низкий колодец без ворота.

На первых порах отец Николая поставил два круга, которые защищают родник, сейчас их уже три. В середине 60-х Николай, вернувшись из армии, стал ухаживать за родником самостоятельно.

Когда одно кольцо в колодце пришло в негодность, а купить новое было невозможно, потому что их просто не было в продаже, он раздобыл форму и своими силами сделал бетонный круг.

«Самому сделать бетонное кольцо — это целая наука! — говорит Николай. — Я сам придумал, что и как делать, потратил на это много времени. В другой раз нужно было заменить среднее кольцо. Здесь уже одному не управиться, поэтому нашёл мастеров, которые за три бутылки водки решили эту проблему. В советские времена это была адекватная плата за такую работу».

По словам его соседа Геннадия Александровича, за водой в колодец ходила вся улица. Черпать мог любой, так как колодец закрывался деревянной крышкой без всяких запоров. Со временем её частое громкое хлопанье (в колодец постоянно лазили местные пацаны) натолкнуло на мысль сделать металлическую крышку и запирать её на замок. В 80-е годы у соседей появились свои колодцы, и родниковую воду брали в основном ценители. Чаще всего это были «отставники» — так Николай называет ветеранов и военных пенсионеров. Они приезжали на велосипедах, иногда с тележками, куда грузили свои канистры. Хозяин открывал колодец, давал вёдра всем, кто попросит. Прошли годы, и спрос на ключевую воду угас.

Позднее Николай Семёнович вывел из колодца металлическую трубу, по которой до сих пор струится вода и убегает в речку Случь.

Случчанин, как мог, благоустроил место, откуда выбивается на поверхность природный источник. Он вбил опоры, сделал поручень, чтобы желающие могли подойти и набрать воды, положил небольшую решётку-мостик. Деньгами или рабочей силой ему никто не помогал.

На вопрос «Зачем вам это нужно?» хозяин родника ответил: «Молодой был, не задумывался над этим, просто делал и всё».