В каких аптеках в Слуцке есть маски и антисептики. Обзор (+ карта)

Отдел новостей
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С помощью сайта tabletka. by и телефонных звонков мы узнали, в каких аптеках Слуцка есть защитные маски для лица и дезинфицирующие средства. Как рассказали «Кур'еру» работники аптек, маски разбирают быстро, но после обеда ещё можно успеть их купить.

Информация — на утро 13 апреля. Публикация будет обновляться ежедневно.

На карте:

  • красные метки — аптеки, где есть одноразовые маски,
  • синие метки — многоразовые маски,
  • жёлтые метки — антисептики.

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Где есть одноразовые маски

  • Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
  • Центральная районная аптека № 80.

Где есть многоразовые маски

  • Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
  • Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
  • Аптека № 79 — ул. Уласовца, 1 (напротив 10-й школы).
  • Аптека № 41 «Искамед», ул. Ленина, 191 (через дорогу от райисполкома).

Где есть антисептики

  • Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
  • Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
  • Центральная районная аптека № 80.
  • Аптека № 199 — ул. Социалистическая, 146.
  • Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
  • Аптека «Планета Здоровья» — ул. Максима Богдановича, 42 (здание большого «Евроопта»).

В каких аптеках в Слуцке есть маски и антисептики. Обзор (+ карта)

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