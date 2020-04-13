В каких аптеках в Слуцке есть маски и антисептики. Обзор (+ карта)

С помощью сайта tabletka. by и телефонных звонков мы узнали, в каких аптеках Слуцка есть защитные маски для лица и дезинфицирующие средства. Как рассказали «Кур'еру» работники аптек, маски разбирают быстро, но после обеда ещё можно успеть их купить.
Информация — на утро 13 апреля. Публикация будет обновляться ежедневно.
На карте:
- красные метки — аптеки, где есть одноразовые маски,
- синие метки — многоразовые маски,
- жёлтые метки — антисептики.
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Где есть одноразовые маски
- Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
- Центральная районная аптека № 80.
Где есть многоразовые маски
- Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
- Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
- Аптека № 79 — ул. Уласовца, 1 (напротив 10-й школы).
- Аптека № 41 «Искамед», ул. Ленина, 191 (через дорогу от райисполкома).
Где есть антисептики
- Аптека № 175 — ул. Социалистическая, 1 (на перекрёстке Социалистической и Ленина, напротив Молодёжного центра).
- Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
- Центральная районная аптека № 80.
- Аптека № 199 — ул. Социалистическая, 146.
- Аптека № 184 — ул. Чайковского, 25 (ЦРБ).
- Аптека «Планета Здоровья» — ул. Максима Богдановича, 42 (здание большого «Евроопта»).
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