Первый человек с коронавирусом в Слуцке уже идёт на поправку. Он лежит в «инфекционке»

До этого момента он уже лежал в инфекционном отделении Слуцкой больницы с признаками инфекционного заболевания. На выходных тест на коронавирус дал положительный результат.

Пациент проходит курс лечения и уже идёт на поправку, его состояние удовлетворительное. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Первые случаи заболевания случчан коронавирусом были зарегистрированы ранее, но все они проживали не в Слуцке. Заболевшие направлялись в Минск или Борисов.

Реклама

«Вирус есть во всём мире, и было понятно, что рано или поздно он появится в Слуцке. Массовые противоэпидемические мероприятия, которые у нас проводились, позволили сдержать распространение инфекции, и в итоге она появилась в Слуцке позже, чем в других районах Беларуси», — отметил Олег Лесников.

В Слуцке медики продолжают отрабатывать контакты первого уровня: у всех взяты мазки, люди отправлены на больничный и находятся в самоизоляции.

«Мы говорим об этом постоянно, но повторяем снова и снова. Всем жителям стоит помнить, что по пути на работу и на работе необходимо максимально ограничивать контакты. Соблюдайте все меры респираторной гигиены, относитесь к инфекции серьёзно, но без паники», — добавил главврач.

Собеседник не назвал конкретные цифры по количеству заболевших и контактов первого уровня.

Как сообщил «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, у него нет полномочий озвучивать количество случаев коронавирусной инфекции в Слуцке и районе.

Обновлено в 13.45.