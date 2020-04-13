Плюс 341 за день. В Беларуси зарегистрировано 2919 случаев коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Беларуси зафиксировано 2919 случаев, после лечения выздоровели 203 человека, 29 заражённых скончались.

Об этом, по состоянию на 13 апреля, сообщает «Официальный Минздрав».

В основном заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Выздоровело 203 человека.

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Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.