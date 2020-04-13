Больных COVID-19 могут оставить дома

Министерство здравоохранения Беларуси планирует разрешить пациентам с лёгкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции лечиться дома, пишет Sputnik.

Как рассказала Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения, соответствующий документ может появиться уже в ближайшее время, граждане смогут оставаться дома — «при условии возможности полной самоизоляции».

Она напомнила, что ранее ведомство приняло нормативный документ, разрешающий оставаться дома на самоизоляции так называемым контактам первого уровня. Выступая в эфире телеканала СТВ, Елена Богдан рассказала, что на контакты первого уровня сейчас приходится более половины всех случаев, выявленных за весь период наблюдения.

«У нас уже идёт популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали», — констатировала замминистра.

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Она призвала всех, у кого есть возможность оставаться дома, воспользоваться ей, а также воздержаться от посещения престарелых родственников, если есть признаки заболевания.

«Мы остаёмся на работе ради вас и просим вас остаться дома ради нас», — сказала Елена Богдан.