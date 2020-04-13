«Спасаю чужие дома, а у самой во дворе качели горят». Как сегодня в Слуцке район дамбы чуть не сгорел

Дневной пожар в районе дамбы, ЖБИ, горгаза и улицы Вечеркевича едва не стал причиной беды. 13 апреля, понедельник. Вдоль Случи загорелся камыш, в это время как раз поднялся сильный ветер. Дым от пожара люди видели со всех сторон Слуцка. Оказывается, проблема таких происшествий не столько в том, что кто-то «палит траву». Корни сухой травы уходят глубже.

Как горело

Посреди дня пойма Случи выгорала. Были моменты, когда из-за сильных порывов ветра пламя буквально хлестало, словно выросший в 50 раз и взбесившийся фонтан в городском парке. В какой-то момент стало страшно за бойца одного из расчётов МЧС — щупальце огня начало заходить сбоку от него и окружать. Спасателя заволокло дымом, и его не стало видно вообще. Но тут со шлангом пришёл его напарник, и щупальце с недовольным шипением исчезло.

На улице Вечеркевича люди бегали с вёдрами

Обеспокоенные работники горгаза разместились цепочкой вдоль территории предприятия. Они готовы были стать второй линией обороны, если бы огонь прошёл. Ведь сухостой подходил вплотную к территории предприятия. Обошлось.

Но самая настоящая драма разыгрывалась прямо на улице Вечеркевича — там, где она заканчивается — в поле в сторону «Ячевского моста». Сначала с ведром выскочила бабушка, которой на вид лет 70. Ведро 5-литровое, но на пламя она шла так, словно у неё цистерна воды. На подмогу к ней пришёл сосед — с тележкой, гружённой бутылями с водой.

Реклама

Из-за ветра языки пламени начали перехлёстывать на другой край дороги. И там загорелись ветви дерева. С очередного двора выбежала ещё одна женщина с вёдрами воды, чтобы потушить горящие ветки. Если бы занялось гореть с другой стороны, то всё. Огонь бы пожёг близлежащие дома и, гонимый ветром, мог кинуться на район дамбы.

И тут к женщине сосед и кричит: «У тебя качели горят». Оказалось, искра долетела до её двора, опустилась на синтетику, которая полыхнула как спичка. Женщина успела потушить. Н пока её внучка Ульяна не покатается на качелях.

«Вот как получилось. Побежала, спасаю чужие дома, а у самой во дворе качели горят», — говорит она корреспонденту «Кур'ера», показывая на качели.

В чём проблема

Жители близлежащих домов о причине проблемы говорят: дело не в том, что «есть неискоренимые тупицы», что палят траву. Говорят, «возле каждого поля часового не поставишь».

«Раньше траву тут обкашивали, чтобы сено заготовить. Коровы паслись, кони. А сейчас коров нет, лошадей нет. Тут вот эта трава, что сейчас сгорела, пять лет нарастала, уже такой слой сухой был большой. Вон как горит. Я не беспокоюсь. Я переживаю! Смотрите, как горит, на дома перекинется», — говорит мужчина, который не пожелал называть своё имя.

Женщина, у которой сгорели качели, имеет свою версию: «Позабирали у людей огороды, теперь вот заросло и горит. Если скосить не могут, хотя бы запахивали землю, чтобы не было сухой травы. Чего больше жалко — бензина на трактора или домов?»