Как приготовить банановый кекс, перловую кашу и паштет. Постные рецепты от матушки Анны Рында из Слуцка

Великий пост — это 40 дней как духовного, так и пищевого воздержания. Для тех, кто постится, матушка поделилась рецептом каши, который прошёл проверку временем и её семейством.

Банановый кекс

банан — 2 шт. (чем спелее, тем лучше);

орехи грецкие — 50 г;

изюм — 100 г;

мука — 230 г;

масло растительное — 2 ст.л.;

сок апельсиновый (можно заменить водой) — 150 мл;

сахар — 70 г;

сода — 1 ч.л.

Приготовление:

Бананы пюрировать. Добавить к ним сахар, изюм (промыть и просушить), орехи (измельчить при желании), масло и сок (воду). Перемешать. Муку просеять с содой. Всыпать к жидким ингредиентам. Смазать маслом форму. Выпекать 30−35 минут при 180 градусах.

«Кур'еру» помогал испытать рецепт бананового кекса фуд-фотограф Виктор Мошко . Его профиль в Instagram — @moshkoviktor

Перловая каша с тыквой

Ингредиенты:

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перловая крупа — 2 ст.;

вода — 4 ст.;

тыква — 400 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

соль по вкусу;

специи (орегано, базилик).

Приготовление:

Крупу замочить на 1−1,5 часа. Промыть. Отварить до готовности. Тыкву нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле 10 минут. Добавить к тыкве перловку, соль, специи. Перемешать, потомить на маленьком огне 5 минут. Очень вкусно и сытно!

Паштет на бутерброды

Ингредиенты:

фасоль — 300 г (можно консервированную или отварить самим);

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

орехи грецкие — 100 г;

масло растительное;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: Фасоль отварить. Лук обжарить до золотистого цвета. Фасоль измельчить до пюре (добавить воду до желаемой консистенции паштета). Добавить лук, орехи (можно подсушить на сковороде), чеснок, соль, перец. Все перемешать. Паштет готов!

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