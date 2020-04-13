Очередь в самый известный киоск Слуцка. До тревожных новостей про коронавирус и после

Ольга Паздерина
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Верхняя фотография очереди в киоск Слуцкого сыродельного комбината сделана 1 апреля, а нижняя — 7-го. Жители не дожидаются распоряжений властей, а самоорганизуются и стараются держать дистанцию между собой.

Очередь в самый известный ларек Слуцка. До тревожных новостей про коронавирус и после
По статистике Минздрава, если на 1 апреля в Беларуси было зарегистрировано 162 случая коронавируса, то на 7 апреля — уже 860 случаев. Фото: Ольга Паздерина
По данным Минздрава на 12 апреля, в Беларуси 2578 человек с коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

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