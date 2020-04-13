Очередь в самый известный киоск Слуцка. До тревожных новостей про коронавирус и после

Верхняя фотография очереди в киоск Слуцкого сыродельного комбината сделана 1 апреля, а нижняя — 7-го. Жители не дожидаются распоряжений властей, а самоорганизуются и стараются держать дистанцию между собой.

По данным Минздрава на 12 апреля, в Беларуси 2578 человек с коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.