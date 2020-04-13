Родителям выдадут больничные на время изоляции их детей-контактов по коронавирусу

Родителям будут выдавать справку о временной нетрудоспособности на время самоизоляции их детей, которые стали контактами первого или второго уровня в связи с COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лицу, ухаживающему за ребёнком в возрасте до 10 лет, который посещает детский сад или школу и относится к контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня, устанавливается временная нетрудоспособность на срок пребывания ребёнка в самоизоляции. Это подтверждается справкой о временной нетрудоспособности. Об этом написано в постановлении Минздрава № 34 от 9 апреля 2020 года.

Контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня старше 18 лет устанавливается временная нетрудоспособность в связи с пребыванием в самоизоляции. Им дадут справку о временной нетрудоспособности.

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Пособие по уходу ребёнком, который не имеет признаков заболевания, не предусмотрено.