Отделение Беларусбанка возле Молодёжного центра в Слуцке приостановило работу

С понедельника, 13 апреля, отделение № 615/5259 ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 211А, временно приостанавливает работу в связи с реконструкцией здания.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Беларусбанке.
Отмечается, что совершать банковские операции за отделение № 615/5259 можно в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк».
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Для качественного обслуживания клиентов банка внесены изменения в график работы операционной службы ЦБУ по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 22.
- 9.00−19.00 — понедельник-пятница,
- 9.00−15.00 — суббота.
- Выходной день — воскресенье.
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