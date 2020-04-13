Отделение Беларусбанка возле Молодёжного центра в Слуцке приостановило работу

С понедельника, 13 апреля, отделение № 615/5259 ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 211А, временно приостанавливает работу в связи с реконструкцией здания.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Беларусбанке.

Отмечается, что совершать банковские операции за отделение № 615/5259 можно в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк».

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Для качественного обслуживания клиентов банка внесены изменения в график работы операционной службы ЦБУ по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 22.

9.00−19.00 — понедельник-пятница,

9.00−15.00 — суббота.

Выходной день — воскресенье.