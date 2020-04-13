Слуцкие спасатели рассказали, зачем вместе с ЖКХ установили в городе арт-объект. Фото

На пересечении улиц Ленина и Жукова в Слуцке, напротив входа в городской парк, завершилась установка нового арт-объекта. Он представляет собой фонарь в виде огнетушителя, раструб которого направлен на кровать с тлеющей сигаретой. Есть и табличка со светодиодной подсветкой «Курение в постели убивает», что делает сам объект актуальным и в вечернее время.

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, самая распространённая причина, по которой происходит более 30% пожаров, в которых часто гибнут люди, — неосторожное обращение с огнём. А как показывает практика — именно при курении в постели (да ещё и в состоянии алкогольного опьянения).

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«Спасатели вместе со Слуцким ЖКХ установили в городе арт-объект, чтобы привлечь внимание жителей города и гостей именно к этой проблеме. Арт-объект позволяет каждому человеку, увидевшему его, невольно подумать о том, насколько остро стоит проблема гибели людей от пожаров из-за непотушенной сигареты», — отметили в РОЧС.

РАНЕЕ. В Слуцке появился новый арт-объект. Его придумали спасатели (фотофакт)

СПРАВКА. В 2019 году в Беларуси произошло 6136 пожаров, от которых погибло 494 человека. Цифры, безусловно, большие, однако если сравнить их с показателями десятилетней давности (в 2009 году произошло 9380 пожаров, погиб 1041 человек), то можно увидеть результат проводимой работы.

На протяжении всего времени существования человечества пожар был самым страшным врагом, с которым нельзя договориться или заключить мировое соглашение. С давних времён победить пожар было возможно, только встретившись с ним на «поле боя». Со временем люди применяли всё больше разных методов его тушения. Однако в современном мире общество пришло к единогласному мнению, что пожар легче предупредить, чем бороться с его последствиями.

На сегодняшний день пропаганде пожарной безопасности уделяется большое внимание: проводится множество мероприятий и акций под эгидой МЧС, во всевозможных СМИ до населения доводятся основы безопасности жизнедеятельности, создаются имиджевые объекты МЧС для привлечения внимания населения к вопросам безопасности, спасателями проводится широкомасштабная индивидуальная профилактическая работа с населением.