Сезон отпусков «у моря» в этом году из-за пандемии коронавируса может и не наступить, и случчане уже активно планируют отдыхать на дачах. А заодно и вырастить что-нибудь полезное и вкусное на своих приусадебных участках.

Случчанка Тамара рассказала «Кур'еру», что их семья уже давно отказалась от посадок картофеля, потому что легче купить его на осенней ярмарке.

«Но в этом году на семейном совете решили, что будем снова сажать сами. Как с этим коронавирусом всё обернётся — непонятно, а участок в деревне есть, — поделилась планами женщина. — И вот мне вспомнилось, как несколько лет назад, когда мы ещё сажали картофель, соседка давала средство для обработки клубней. Принесла мне его в шприце, средство было розового цвета. Я развела его в воде и раствором обрызгала картофель перед посадкой. И вы представляете — до цветения колорадского жука на участке не было. А уже когда появился, был не опасен для урожая.

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Сейчас жалею, что не спросила, как называется это средство. И соседки уже нет. Может, узнаете, как оно называется, и напишете о нём в газете?"

Скорее всего, соседка поделилась препаратом для протравливания клубней. Он защищает картофель от колорадского жука на 45−50 дней. После того как это время подойдёт к концу, происходит химическое разложение инсектицида. Речь идёт о препаратах «Престиж» или «Табу». Они оба розового цвета.

Средство «Престиж»

Является препаратом системного принципа работы. Производитель — немецкий химический концерн «Байер».

В состав препарата входят активные вещества:

имидаклоприд — защищает клубни на протяжении полутора месяцев от колорадского жука, а также от цикад, тли, клещей, медведки, хруща, проволочника и совки;

пенцикурон — защищает картофель от фитофтороза

на 40 дней.

Рабочая концентрация для применения этого средства составляет 1 к 20. Нормы расхода: на 1 кг картофеля расходуется 1 мл препарата.

Обработку проводят так: клубни укладывают в один слой на брезенте или грунте и опрыскивают раствором. Раствор имеет розовый цвет, поэтому сразу заметно, насколько хорошо клубни им покрыты. После высыхания раствора клубни надо перевернуть и опрыскать их нижнюю часть. Потом снова подсушить и только тогда приступить к посадке. Это важно: сажать обработанные клубни только высохшими, иначе эффективность средства заметно снизится.

Средство попадает в стебель и листья растения, жуки, начиная питаться ими, сразу же погибают, при этом даже не успев отложить яйца. В клубни, которые формируются на кусте заново и которые потом будут сниматься в качестве урожая, средство не проникает. Дополнительной функцией препарата выступает стимуляция роста куста и анти­стрессовое воздействие, поскольку обработанные им экземпляры гораздо легче переносят уменьшение температуры и отсутствие воды. Когда заканчивается срок его действия, средство полностью разлагается на неопасные компоненты.

Средство «Табу»

В основе этого системного средства лежит тот же препарат, что и в «Престиже», — имидаклоприд. Защищает растения не только от колорадского жука, но и от проволочника и других паразитов.

Раствор делается следующим образом: в 1 л воды растворить 8 мл средства. Этого будет вполне достаточно для протравливания около центнера картофельных клубней.

В состав этого препарата входят липкие поверхностно-активные вещества, способные создавать тонкую и прочную плёнку на его поверхности, удерживающую инсектицид вокруг клубня. Плёнка достаточно прочная, что позволяет провести протравку клубней далеко от места высадки (во время транспортировки защита с клубней не осыплется).

Для лучшей видимости протравленного слоя он имеет розовый цвет.

Поскольку при переворачивании проросшего картофеля возможно травмирование ростков, «Табу» может применяться для обработки клубней непосредственно в посадочных лунках. На опрыскивание 100 кв. м площади необходимо развести в 10 л воды 4 мл препарата. При этом раствор нужно сделать однородным. Добиться этого можно следующим образом: вначале средство растворяется в стакане тёплой воды, а затем полученный стакан высококонцентрированного средства выливается в 10-литровую ёмкость. Клубни размещаются в лунках, а потом их опрыскивают со средним расходом около 30 мл раствора на один

клубень.

Срок действия препа­рата — 1,5 месяца, что с учётом жизненного цикла колорадского жука не даёт последнему успеть отложить яйца.