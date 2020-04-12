В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса предприниматели пытаются хоть как-то спасать свой бизнес. Например, вместо отдыха в кафе предложить блюда на заказ онлайн. Надо ли получать на это специальную лицензию? На этот вопрос ответили юристы в рамках онлайн-конференции, проведённой TUT.BY.
Для перехода кафе в онлайн-режим лицензия не требуется.
Деятельность кафе по продаже своей продукции онлайн представляет собой кейтеринговые услуги, то есть общественное питание, осуществляемое вне объектов общественного питания по заказам.
В сфере общественного питания лицензированию подлежит только реализация алкоголя и табачных изделий. Но в рамках кейтеринговых услуг не может осуществляться продажа алкогольных напитков и табачных изделий, так как оказание услуг по доставке таких товаров физическим лицам запрещено. В связи с этим осуществление кейтеринговых услуг в целом не подлежит лицензированию.
Существуют разные мнения о том, является ли заказ через социальную сеть, сайт-визитку и прочие интернет-площадки заказом через сеть Интернет (интернет-магазин).
Во избежание различного толкования правовых норм имеет смысл пройти процедуру регистрации интернет-магазина. Для этого необходимо иметь сайт в национальном сегменте сети Интернет, соответствующий требованиям действующего законодательства Республики Беларусь к интернет-магазинам. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность (от 10 до 30 БВ).
Сайт регистрируется в БЕЛГИЭ в порядке, утверждённом постановлением Совета Министров от 29 апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет».
Интернет-магазин должен быть зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Для этого необходимо обратиться с заявлением установленной формы в местный исполком.
Информация о товарах, размещённая на сайте кафе, должна соответствовать требованиям законодательства о рекламе и о защите прав потребителей.
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