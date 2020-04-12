Происшествия на выходных: несколько смертей на пожарах

На 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с коронавирусной инфекцией. У большей части заболевание протекает в лёгкой и средней форме. 50 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Выздоровело 203 человека. Умерло 26 человек. Минздрав

Умер журналист пинского регионального издания «Медиа-Полесье»

В субботу 11 апреля в реанимации Пинской центральной больницы умер Василий Мацкевич, журналист издания «Медиа-Полесье». Ему было 46 лет. Как пишут коллеги по редакции, 9 апреля мужчина сообщил, что плохо себя чувствует. Скорая забрала его 11 апреля в половине пятого утра. Он умер вскоре после этого. В больнице отказались сообщать семье Василия результаты анализа на коронавирус, сославшись на выходной. Медиа-Полесье

В Волковысском районе легковушка попала под поезд на ж/д переезде

В Витебском районе сгорело 30 тонн соломы

В субботу около двух часов дня в Волковысском районе на железнодорожный переезд перед поездом выехал «Фольксваген». Поезд сбил машину. Водитель был тяжело травмирован и умер в «Скорой» по дороге в больницу. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, которые были на заднем сидении, почти не пострадали. Следователи выясняют причину и обстоятельства ДТП. Беларусь Сегодня

В деревне Зароново Витебского района вечером 11 апреля сгорело 30 тонн соломы. Причина пожара пока неизвестна. БЕЛТА

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Под Жабинками сотрудники ГАИ спасли мужчину, который упал в колодец

В Быхове в пожаре погиб мужчина

В Глусском районе на пожаре погибли два брата

В Пинском районе на пожаре погибли мужчина и женщина

В Индонезии проснулся вулкан

В воскресенье 12 апреля в деревне Чижевщина Жабинковского района экипаж ГАИ дежурил рядом с храмом. Они увидели, как мужчина упал в колодец. Один инспектор бросился к колодцу, а второй остановил проезжавший мимо автомобиль и вызвал скорую. Сотрудники ГАИ тросом вытащили мужчину из колодца и передали медикам. Пострадавший — 50-летний местный житель. Он хотел набрать ведро воды, но не удержался и упал. Беларусь Сегодня Около 10.00 в воскресенье 12 апреля в Быхове загорелся одноэтажный трёхквартирный деревянный дом. В квартире № 2 спасатели нашли без сознания 43-летнего хозяина и передали его медикам. Те констатировали смерть. Мужчина был индивидуальным предпринимателем, соседи характеризуют его положительно, на учёте нигде не состоял. Причина пожара устанавливается. Беларусь Сегодня В ночь на субботу в деревне Зубаревичи Глусского района загорелся дом. Когда пожарные приехали, дом уже горел открытым пламенем, кровля частично обрушилась. В комнате спасатели обнаружили два трупа: 52-летнего хозяина дома и его 60-летнего брата. Причина пожара устанавливается. МЧС Ночью на воскресенье в деревне Жолкино Пинского района загорелся дом. Когда пожарные приехали, дом полностью был охвачен огнём, кровля обрушилась. Когда огонь потушили, под обломками нашли двух погибших. Это были хозяин дома и его знакомая. Им было по 60 лет. Причина пожара устанавливается. МЧС

В субботу стало известно, что накануне в пятницу индонезийский вулкан Анак-Кракатау два раза выбросил столб пепла. Первый столб был высотой 200 метров, второй — 500 метров. Полиция и военные готовятся при необходимости эвакуировать местное население. Sputnik