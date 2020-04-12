На третьем онлайн-концерте «Кур'ера» выступит юная певица и музыкант Злата Живицкая. Эфир сегодня в 20 часов

Третий онлайн-концерт в редакции «Кур'ера» под названием COVIDео состоится в воскресенье, 12 апреля. Нашей гостьей станет случчанка Злата Живицкая. Посмотреть прямой эфир вы сможете в нашем аккаунте Instagram, а также на YouTube. Начало в 20 часов.

Кто наша гостья

Злата Живицкая отучилась в слуцкой музыкальной школе пять лет. Сейчас она учится в Минском государственном колледже искусств на вокалиста/преподавателя музыки. После учёбы планирует вернуться в Слуцк и работать учителем.

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«Музыку не считаю хобби или увлечением, так как попросту не представляю без неё бытия. Если о себе, а не о музыке, то люблю жирафов, мопсов, книги, видеоигры, да и искусство в целом», — говорит о себе Злата.

КОНТЕКСТ. В Слуцке практически не проходят массовые мероприятия, отменяются концерты, люди искусства изолированы от своих зрителей, а зрителям не хватает живой музыки и голосов. «Кур'ер» решил исправить ситуацию. И начал по вечерам проводить COVIDeo — противовирусные онлайн-концерты. Это наша прививка от паники и скуки.

Как прошёл второй концерт COVIDео

Второй концерт COVIDео состоялся в пятницу, 10 апреля. В гостях у нас были слуцкие артисты Алёна Костюкевич и Николай Кернажицкий. Прямой эфир с их участием посмотрели более 2000 человек.