«Настала пора физического дистанцирования, но не обязательно это должен быть карантин»… Итоги визита миссии ВОЗ в Беларуси (о самом важном и очень коротко)

В субботу, 11 апреля, прошёл пресс-брифинг экспертной миссии ВОЗ (Патрик О’Коннор) и Владимира Караника, министра здравоохранения. Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению властей Беларуси. Цель: оценить распространение коронавируса и меры, которые принимает Минздрав и в целом белорусские власти по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.

Рассказываем о самом важном в 17-ти пунктах.

Данные по количеству заболевших в Беларуси реальные, но могут быть погрешности. 301 медицинский работник в Беларуси инфицирован коронавирусом. Парацетамол не помогает от вируса, почему его скупают в таких количествах — не понятно. Но чтобы сбить ажиотаж, в апетки привозят парацетамол, который предназначался на импорт. Потому не удивляйтесь, если увидите парацетамол в необычных упаковках. Антисептиков тоже будет много, потому что начали поставлять в больших ёмкостях. Скоро обеспечат и масками. То есть, на следующей неделе аптеки пополнятся средствами индивидуальной защиты. В Беларуси могут начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Через 7−10 дней в Беларусь привезут более совершенные тесты. В Беларуси с тестами на коронавирус работают 13 лабораторий. Явных эпидочагов в Беларуси нет. Миссия ВОЗ сама выбирала какие учреждения посещать. Подготовлено более 7000 коек для размещения пациентов. Под наблюдением на дому находится более 3500 контактов первого уровня. Выписано за сутки контактов первого уровня 716 человек. По Витебску сейчас около 1000 пневмоний. В прошлом году было около 600. Результаты политики сдерживания распространения заболевания видны. В Беларуси начинается новая фаза распространения COVID-2019. Передача инфекции уже происходит на уровне всего сообщества. Комплекс мер должен приниматься на 12−18 месяцев. Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию. Пора активировать экстренные планы. Пора отменить массовые мероприятия, принять меры физического дистанцирования. Но не обязательно это должен быть карантин. Физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.