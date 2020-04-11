«Настала пора физического дистанцирования, но не обязательно это должен быть карантин»… Итоги визита миссии ВОЗ в Беларуси (о самом важном и очень коротко)

В субботу, 11 апреля, прошёл пресс-брифинг экспертной миссии ВОЗ (Патрик О’Коннор) и Владимира Караника, министра здравоохранения. Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению властей Беларуси. Цель: оценить распространение коронавируса и меры, которые принимает Минздрав и в целом белорусские власти по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.
Рассказываем о самом важном в 17-ти пунктах.
- Данные по количеству заболевших в Беларуси реальные, но могут быть погрешности.
- 301 медицинский работник в Беларуси инфицирован коронавирусом.
- Парацетамол не помогает от вируса, почему его скупают в таких количествах — не понятно. Но чтобы сбить ажиотаж, в апетки привозят парацетамол, который предназначался на импорт. Потому не удивляйтесь, если увидите парацетамол в необычных упаковках.
- Антисептиков тоже будет много, потому что начали поставлять в больших ёмкостях. Скоро обеспечат и масками. То есть, на следующей неделе аптеки пополнятся средствами индивидуальной защиты.
- В Беларуси могут начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Через 7−10 дней в Беларусь привезут более совершенные тесты.
- В Беларуси с тестами на коронавирус работают 13 лабораторий.
- Явных эпидочагов в Беларуси нет.
- Миссия ВОЗ сама выбирала какие учреждения посещать.
- Подготовлено более 7000 коек для размещения пациентов.
- Под наблюдением на дому находится более 3500 контактов первого уровня. Выписано за сутки контактов первого уровня 716 человек.
- По Витебску сейчас около 1000 пневмоний. В прошлом году было около 600.
- Результаты политики сдерживания распространения заболевания видны.
- В Беларуси начинается новая фаза распространения COVID-2019. Передача инфекции уже происходит на уровне всего сообщества.
- Комплекс мер должен приниматься на 12−18 месяцев.
- Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию.
- Пора активировать экстренные планы.
- Пора отменить массовые мероприятия, принять меры физического дистанцирования. Но не обязательно это должен быть карантин. Физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
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