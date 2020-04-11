Умер слуцкий пожарный и просто хороший человек. Скорбим

На 95-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран пожарной службы и просто хороший человек — Кривошей Иван Никифорович, который своими глазами видел все ужасы войны, а в послевоенные годы связал свою жизнь с пожарной службой.

Иван Никифорович 37 лет жизни посвятил пожарному делу, прошёл путь от бойца Слуцкой городской пожарной охраны до начальника отряда профессиональной пожарной охраны МВД по охране города Слуцка. Он стоял у истоков зарождения пожарной охраны Случчины.

Иван Никифорович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», медалью Жукова и множеством юбилейных медалей, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.

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Руководство и коллектив Слуцкого РОЧС глубоко скорбят по поводу смерти Кривошея Ивана Никифоровича и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.