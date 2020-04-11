Случчанки присоединились к челленджу, в котором делают платья из подушек. Обзор Instagram

Пандемия коронавируса и самоизоляция создали новый aфлешмоб в Instagram — #pillowchallenge. Девушки сооружают наряды из подушек и ремней себе и своим детям.
Посмотрите, как это сделали жительницы Слуцка. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые они сами выложили в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Реклама
View this post on Instagram
Сядьте все !!! Каникулы продлили ??? Да ладно ??? До 20 апреля ???. Сижу думаю правда или ложь 🤥? Звоню Ксю, вместе — ало, слышу — я уже иду за вином. . Я нервно гуглю можно ли мне вино 🍷 я же на гормональных таблетках 🤦🏽♀️.. Вообщем ждите скоро и нас с Машенькой в подушках 😂. #pillowchallenge
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.