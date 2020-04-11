Случчанки присоединились к челленджу, в котором делают платья из подушек. Обзор Instagram

Пандемия коронавируса и самоизоляция создали новый aфлешмоб в Instagram — #pillowchallenge. Девушки сооружают наряды из подушек и ремней себе и своим детям.

Посмотрите, как это сделали жительницы Слуцка. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые они сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АЛЁНА (Федоренко) МАРКУЗОВА (@markuzova.a) 10 Апр 2020 в 4:22 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Немкович Влада💫🔥 (@vladka_nemkovich) 11 Апр 2020 в 6:17 PDT