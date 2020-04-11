Случчанки присоединились к челленджу, в котором делают платья из подушек. Обзор Instagram

Отдел новостей
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Пандемия коронавируса и самоизоляция создали новый aфлешмоб в Instagram — #pillowchallenge. Девушки сооружают наряды из подушек и ремней себе и своим детям.

Посмотрите, как это сделали жительницы Слуцка. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые они сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от АЛЁНА (Федоренко) МАРКУЗОВА (@markuzova.a)

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Публикация от Немкович Влада💫🔥 (@vladka_nemkovich)

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