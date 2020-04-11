Власти приняли решение, как быть нанимателям в ситуациях, когда уехавший в зарубежную командировку работник не может вернуться из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ.

Так, при невозможности выехать из страны, в которой регистрируются случаи инфекции COVID-19, срок служебной командировки продлевается до дня прибытия в Беларусь. То есть затянувшееся пребывание работников за границей оплатят наниматели. Это предусмотрено постановлением Совмина № 194 от 3 апреля.

На кого распространяется

Решение властей распространяется на всех командированных, а также на военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальное звание, а также на тех, кто отправился за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации).

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При этом за работниками, которые вынужденно находятся за границей в командировке и не могут вернуться на родину, сохраняются место работы (службы) и должность служащего (профессия рабочего). Это же правило также распространяется на госслужащих, военнослужащих, сотрудников военизированной организации, у которых есть специальное звание. При этом возмещаются расходы в соответствии с законодательством для работников, направляемых в служебные командировки.

Вернулся и самоизолировался. Кто и сколько платит

Со дня продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно, а также при невозможности выполнить работу по трудовому договору во время самоизоляции уже по приезде на родину таким работникам выплачивается зарплата (денежное довольствие) в размере не ниже 2/3 установленных им тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, оклада. При условии, что иное не определено коллективным договором, соглашением или иным локальным правовым актом организации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 12 марта.