Благодарность от предпринимателей «стометровки» на рынке Слуцкому райисполкому и всем, кто помог

Напомним, что 10 апреля Слуцкий райисполком поставил точку в истории со «стометровкой». Торговую площадку город передал в аренду рынку. Теперь местные предприниматели спокойно могут работать дальше.

Марина Курлаева, одна из предпринимателей, от лица всех арендаторов «стометровки» прислала в редакцию «Кур'ера» благодарность слуцким властям, директору рынка и неравнодушным случчанам.

«В нашей проблеме поставлена окончательная точка, — пишет Марина. — С каждым из нас заключен договор аренды, наш торговый участок продолжает работать в своем обычном режиме.

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От имени всего коллектива хочется сказать слова благодарности председателю Слуцкого райисполкома Андрею Владиславовичу Янчевскому, работникам исполнительного комитета и директору рынка Владимиру Степановичу Михалко за нахождение взаимопонимания в непростом вопросе и быстрое и грамотное разрешение ситуации. Отдельное спасибо и низкий поклон нашим любимым покупателям, случайным посетителям рынка и всем, кто поддержал нас в трудную минуту. Спасибо за звонки, письма и подписи. Почти полторы тысячи подписей за считанные дни! Ваше внимание бесценно! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. С уважением, Курлаева Марина".

Ранее: 31 января предприниматели со «стометровки» обратились в редакцию «Кур'ера» за помощью. Они рассказали, что им под угрозой штрафа велели освободить рабочие места. История получила общественный резонанс.

Как развивались события: