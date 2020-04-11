«Слуцк», «Витебск» и вирусная повестка. Фото с матча

Резкий рост заболевших коронавирусом в Беларуси повлиял на то, что болельщиков на трибунах стало ещё меньше, чем на прошлом домашнем матче. Болельщикам рекомендовано рассаживаться через одно свободное место, к чему многие и прислушались.

Внимание случчан к матчу с «Витебском» было повышенный, но не в футбольном контексте, а вирусном. Сейчас Витебщина — один из самых напряжённых по заболеваемости регионов. Отметим, что гостевой сектор был пуст.

Напомним, что интерес к белорусскому футболу как минимум в Европе тоже повышен. Потому что только в Беларуси проходят национальный чемпионат по футболу, а в других странах Европы приостановлены из-за противопандемических ограничений.

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И ещё один вирус продолжает гулять по миру. Слуцкий. Напомним, что «Слуцк» (Slutsk) из-за своего англоязычного созвучия со словом Sluts (девушки лёгкого поведения) обрёл вирусную популярность среди сотен людей в разных странах мира. За команду болеют. Скорее понарошку. А сегодня группка болельщиков попыталась внести эту повестку на трибуны, повесив баннер и «посветив» флагом Австралии (именно оттуда пошла эта вирусная популярность).

Кстати, если не заметили, то «Кур'ер» специально для международных болельщиков перевёл большой и основательный материал о столетней истории Слуцкого футбола — Centennial Timeline of Slutsk Football. На русском мы его опубликовали ещё в конце марта. Вот — Столетняя история Слуцкого футбола. От приречного луга до высшей лиги.