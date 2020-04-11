В субботу, 11 апреля, состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между «Слуцком» и «Витебском».

В первом тайме, на 31-ой минуте встречи, первый гол забил нападающий «Витебска» Ион Николаеску с передачи Антона Матвеенко.

Во втором тайме, на 62-ой минуте матча, случчане сравняли счёт. Длинным пасом Юрий Козлов (полузащитник «Слуцка») нашёл открытого в штрафной площади «Витебска» Сулеймана Коанду. Игрок отозвался на передачу и забил гол, который привёл хозяев поля к ничейному результату.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Двойной исход. ФК „Слуцк“ или победит в матче, или сыграет вничью» с коэффициентом 1.4 — в матче сыграл.