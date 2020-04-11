Эхо недели. Переезд женской консультации и первый онлайн-концерт COVIDeo

Эта неделя прошла в ожидании: как вырастет заболеваемость коронавирусом, найдут ли учёные вакцину и лекарства, какие общественные объекты ещё уйдут на вынужденный перерыв, начнут ли работать школы. Вопросов по этой теме всё ещё очень много, и каждый день появляются новые. Между тем жизнь в городе не останавливается.

Коронавирус

Определено, куда отправят случчан с коронавирусом. Ряд больниц Минской области перепрофилированы для пациентов с COVID-19, в том числе и в Солигорске. В Борисовскую инфекционную больницу тоже могут отвезти человека, если там есть свободные места. Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко , главный государственный санитарный врач Слуцкого района

, главный государственный санитарный врач Слуцкого района Минздрав опубликовал документ, которым до 1 июля ограничил продажу масок, антисептиков и некоторых лекарств.

У школьников продлеваются продлённые каникулы (извините за каламбур). Родители думают, что делать дальше и безопасно ли водить детей на занятия, как заниматься со старшеклассниками. «Кур'ер» узнал мнения родителей, учителей и руководителей образовательных учреждений Слуцка, как готовятся школы и детские сады к работе в изменившихся условиях.

В церквях, костёлах, храмах и монастырях на время осложнения эпидемиологической ситуации вводятся новые санитарные требования, в частности, причастникам необходимо воздержаться от целования чаши, а священнослужителям — от преподания руки для целования. Новые правила предоставили «Кур'еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

С понедельника, 13 апреля, в стоматологической поликлинике будет работать только дежурный врач, который примет пациентов по острой боли. Остальные специалисты работать не будут.

Для иностранных дальнобойщиков, которые едут через Беларусь транзитом, увеличили число заправок, где они могут останавливаться для отдыха, питания и заправки. В Слуцком районе таких мест теперь стало три.

Слуцкая ЦРБ открыла благотворительный счёт. Деньги направят на борьбу с коронавирусом.

События в городе и на селе

С понедельника, 13 апреля, женская консультация будет работать на втором этаже кожно-венерологического диспансера по улице 14 Партизан. Номера городских телефонов останутся прежними.

В пятницу, 10 апреля, в Слуцком райисполкоме решили передать «стометровку» в аренду рынку. Напомним, 31 января торговцев со «стометровки» попросили освободить места под угрозой штрафа. Им сообщили, что здесь теперь будет зона отдыха. ИП поблагодарили всех, кто поддержал их.

В четверг, 9 апреля, в редакции «Кур'ера» прошёл первый онлайн-концерт COVIDeo, его посмотрели более 1000 случчан. Напомним, что в гостях у нас были Мария Лебедь, певица ресторана «Сорренто», и Виталий Пашкевич, участник слуцкой рок-группы Riverstone.

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Из-за значительного уменьшения пассажиропотока в расписание движения пригородных маршрутов с 9 апреля внесли изменения, сообщил автопарк № 2. Расписание каких автобусов изменилось.

В четверг, 9 апреля, на городском пляже в 11-м городке экскаватор исправил линию берега. В трёх местах берега будут не крутыми, а пологими.

С начала этого года на территории храма преподобного Паисия Святогорца по улице Магистральной строится новое двухэтажное здание Слуцкого епархиального управления.

Объяснительная журналистика

Многие семьи только на словах хотят проводить время вместе — 24 на 7. Но в реальности всё выглядит иначе. Уже через пару дней совместного отдыха муж и жена раздражают друг друга своим присутствием, а от «Мам? Мама! Ма-ма!» любимого ребёнка дёргается глаз. По просьбе женского проекта Lampa Василий Шевляков, психотерапевт и сексолог, дал советы, как избежать развода и взаимной агрессии во время самоизоляции.

Слуцкая налоговая инспекция объяснила, как налоговые декларации, другие документы, связанные с налогообложением, можно представить в налоговый орган в электронном виде не выходя из дома.

Что такое самоизоляция и карантин? Что можно делать нанимателю и работнику, а что нельзя, но всё же немного можно, если нужно? На эти и другие вопросы ответили юристы в рамках онлайн-конференции, проведённой порталом TUT.BY.

Случчане стали чаще надевать маски в местах, где много людей, но делают это не все. Психолог Марина Чижик обратила внимание, что на вопрос «Почему не носите маску?» многие отвечают, что боятся осуждения или непонимания окружающих. Она даёт советы, как преодолеть стеснение и носить маску в людных местах.

История

В год 75-летия Победы «Кур'ер» публикует материалы о фронтовиках, подпольщиках, случчанах, переживших плен и оккупацию. Очередной рассказ о семье Адзериха из Беличей, сын и отец из которой погибли на войне.

Слуцкий краеведческий музей начал акцию «Помнить и хранить» — публиковать фотографии экспонатов военных лет. Один из них — дамская сумочка Галины Арсеньевны Сытько, связной партизанского отряда им. Кирова, бригады им. Фрунзе. «Кур'ер» рассказал, как этот женский аксессуар помогал женщине во время войны и о каких фактах подпольщица рассказала в своих записках после войны.

Происшествия

«Кур'ер» рассказал, что в воскресенье, 5 апреля, в деревне Леньки Слуцкого района найдено тело Елены Кумагерчик, которая пропала 29 февраля в Слуцке. Оно было закопано в одном из дворов. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Слуцкого района, с ним работают следователи.

Оно было закопано в одном из дворов. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Слуцкого района, с ним работают следователи. За три месяца в Слуцкую милицию поступило 300 сообщений о насилии в семье.

Уголовное дело возбуждено по факту масштабного пожара в Щучинском районе: пожилой сельчанин во время пала сухой травы сжёг деревню.

Почитать и посмотреть

Это только кажется, что годами вокруг ничего не меняется. А на самом деле много перемен можно заметить даже в один конкретный день в отдельно взятом микрорайоне. Корреспондент «Кур'ера» посмотрел, чем живёт 11-й городок в среду, 8 апреля.

Спасение от коронавируса — прогулка в одиночестве по лесу, по берегу озера и просто по просёлочной дороге. Природа пробуждается: первые цветы, щебет птиц, дуновение ветерка. Всё это расслабляет и стирает мысли о пандемии, охватившей мир. На фото «Кур'ера» — прогулка недалеко от города, в окрестностях деревни Козловичи.

Народные новости

Случчане продолжают рассказывать «Кур'еру» о ситуациях, в которые они попадают в повседневной жизни, о поведении земляков, которые их не оставляют равнодушными.

С какой неожиданностью столкнулась жительница Слуцка, когда пошла сдавать счётчики на поверку.

Жительница деревни Городище рассказала, как реагируют сельчане на сообщения о распространении инфекции. Что изменилось в деревне под Слуцком во время пандемии.