Плюс 245 за день. В Беларуси зарегистрировано 2226 случаев коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Беларуси зафиксировано 2226 случаев, после лечения выздоровели 172 человека, 23 заражённых скончались.

Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

На 11 апреля на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Выздоровело 172 человека.

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Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что по состоянию на 10 апреля прирост за день составлял 495 случаев.